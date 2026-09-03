La Feria Agroproductiva volverá este sábado al Parque de Mayo, en una jornada que reunirá a más de 120 productores de distintos puntos de San Juan. La actividad se desarrollará en el Paseo de las Palmeras y tendrá como objetivo acercar la producción local a los consumidores.

La propuesta permitirá a los visitantes recorrer los distintos puestos y adquirir productos directamente de sus elaboradores, fortaleciendo el vínculo entre productores y consumidores y generando un espacio para la comercialización de emprendimientos sanjuaninos.

Más de 120 productores locales

La convocatoria reunirá a una importante cantidad de emprendedores y productores que ofrecerán sus elaboraciones durante la jornada. La feria se convirtió en una de las propuestas habituales para quienes buscan productos locales y, al mismo tiempo, representa una alternativa para que pequeños productores puedan mostrar y vender su trabajo.

La actividad también apunta a promover el consumo de productos sanjuaninos y generar oportunidades de comercialización para quienes participan de la iniciativa.

El encuentro será este sábado

La nueva edición se realizará este sábado 5 de septiembre en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo. La convocatoria está abierta al público y busca convertirse nuevamente en un punto de encuentro para las familias y consumidores interesados en conocer la producción local.

Con más de 120 productores presentes, la Feria Agroproductiva volverá a ocupar el Parque para poner en primer plano el trabajo de los emprendedores sanjuaninos y ofrecer una jornada dedicada a la producción y el consumo local.