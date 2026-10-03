Más de 140 estudiantes participan del XIV Modelo de Naciones Unidas de la Escuela Industrial

La Escuela Industrial llevará a cabo la XIV edición del Modelo de Naciones Unidas, un encuentro formativo que convocará a más de 140 alumnos procedentes de 20 instituciones de diferentes sectores. La actividad brindará a la juventud la oportunidad de asumir el rol de diplomáticos de diversos estados pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas.

A lo largo de dos días de trabajo, cada representante trabajará en el desarrollo de capacidades asociadas con la oratoria, la investigación, la negociación y el análisis geopolítico. La agenda contempla dos etapas fundamentales para el desarrollo del evento. En primer lugar se desplegará la Feria de Naciones en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo durante el jueves 8 de octubre de 18:00 a 22:00 h, donde los grupos exhibirán la gastronomía, indumentaria, danzas y rasgos culturales distintivos de cada territorio en un ambiente de interacción comunitaria.

La segunda fase corresponderá a la Asamblea General en la Legislatura Provincial el viernes 9 de octubre de 8:30 a 18:00 h. En este recinto las delegaciones defenderán la postura oficial de cada nación de acuerdo con su realidad política contemporánea, abordando como eje central la protección de la soberanía permanente sobre los recursos naturales y los mecanismos de respuesta ante vulneraciones fronterizas.

Esta iniciativa busca consolidar el hábito del consenso, el entendimiento mutuo y la comprensión de la coyuntura global en las nuevas generaciones. Desde la institución organizadora invitan a toda la sociedad a sumarse y acompañar a los participantes durante el desarrollo de estas jornadas educativas.