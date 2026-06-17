Más de 19 países participan del Mundial de Fútbol Inclusivo en San Juan

San Juan se convirtió en escenario de una verdadera fiesta del deporte con el inicio del Mundial de Fútbol Inclusivo, un evento que reúne a delegaciones de 19 países y que superó ampliamente las expectativas de participación de los organizadores.

La competencia, impulsada con el objetivo de fomentar la integración y la igualdad de oportunidades a través de la actividad física, convocó a cientos de niños y jóvenes que representan a distintas naciones en un clima marcado por el entusiasmo, los colores y el espíritu de convivencia.

El director de Políticas Educativas e Inclusivas, Julián Suraci, destacó la respuesta obtenida por las escuelas participantes y el crecimiento que tuvo la convocatoria respecto de las previsiones iniciales.

“Habíamos pensado en diez jugadores por equipo y hay más de veinte por delegación. Estamos muy contentos porque las escuelas que representan a cada país también trajeron a sus hinchadas y eso le da mucho color al Mundial”, señaló.

Una experiencia que trasciende lo deportivo

El certamen cuenta con la participación de 19 países, incluida la representación argentina, y busca consolidarse como un espacio donde el deporte funcione como herramienta de inclusión social.

Suraci explicó que la elección de la escuela encargada de representar a Argentina se realizó mediante un sorteo para garantizar transparencia e igualdad de oportunidades entre las instituciones interesadas.

Más allá de los resultados deportivos, el funcionario destacó el valor simbólico de la competencia y el mensaje que transmite a la sociedad.

“El deporte es uno solo. Lo pueden practicar personas con y sin discapacidad. Hoy estamos demostrando que el deporte inclusivo forma parte de una política de Estado y que estamos construyendo un deporte para todos”, afirmó.

El respaldo del Gobierno

La iniciativa también fue destacada por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien remarcó la importancia de generar espacios donde la inclusión sea una realidad a través de la práctica deportiva.

En ese sentido, señaló que este tipo de eventos reflejan el trabajo que impulsa la gestión provincial para fortalecer el deporte en todas sus expresiones y garantizar la participación de personas con discapacidad en actividades de alcance internacional.

El Mundial de Fútbol Inclusivo se desarrolla en un contexto marcado por la pasión que genera la Copa del Mundo, pero con un objetivo adicional: demostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta de integración, aprendizaje y construcción de comunidad.

Con delegaciones de distintos países, tribunas colmadas de familias y escuelas acompañando a los participantes, la competencia comenzó dejando una imagen clara: la inclusión también juega su propio Mundial y en San Juan encontró un escenario para mostrarse al mundo.