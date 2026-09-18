Más de 2.000 migrantes quedaron sin lugar este viernes durante un operativo de traslado desde las playas de Ceuta hacia un nuevo campamento temporal instalado en el puerto. La falta de espacio provocó corridas, aglomeraciones y momentos de tensión.

El procedimiento comenzó a las 7 de la mañana, hora local, con la participación de 150 efectivos de la Policía española. El objetivo era trasladar a parte de las personas que permanecían en condiciones precarias luego de haber ingresado semanas atrás al enclave español desde Marruecos.

Antes del operativo, unas 4.000 personas permanecían en las playas, según estimaciones del diario El País citadas por MDZ. Sin embargo, el nuevo centro ubicado en el Muelle del Poniente cuenta con capacidad para apenas 1.700 personas.

Intervención policial

La diferencia entre la cantidad de migrantes y las plazas disponibles generó una aglomeración entre quienes intentaban ingresar al nuevo alojamiento.

La situación derivó en una estampida inicial y la Policía intervino para contener a la multitud con palos de goma y disparos al aire. Parte de las personas que no pudieron acceder al centro regresaron posteriormente a los campamentos instalados en las playas de El Trampolín y Benítez, ubicadas a menos de un kilómetro del nuevo alojamiento.

Una crisis que comenzó en julio

La situación migratoria en Ceuta se remonta a finales de julio, cuando decenas de miles de personas ingresaron desde Marruecos por tierra y mar.

Ceuta es un enclave español situado en el norte de África, con una superficie de 18,5 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 80.000 habitantes.

De acuerdo con la información, la entrada masiva habría alcanzado a unas 70.000 personas. La mayoría regresó posteriormente a Marruecos, aunque varios miles permanecieron en territorio ceutí.

Las autoridades locales calculan que unas 13.000 personas continuaron en el enclave, mientras que el Gobierno central español maneja una cifra significativamente menor.

Qué ocurrirá con los inmigrantes

El Gobierno central busca acelerar los procedimientos para determinar la situación de quienes todavía permanecen en Ceuta.

Antes de una eventual devolución, las autoridades deben identificar individualmente a cada persona para establecer si tiene derecho a solicitar asilo o si puede ser retornada.

En el caso de los menores de edad, el procedimiento es diferente, ya que deben recibir protección especial por parte de las autoridades.