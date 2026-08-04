Más de 2.000 mujeres denunciaron hechos de violencia en el primer semestre

La violencia psicológica continúa siendo la forma de agresión más frecuente en los casos de violencia de género e intrafamiliar que se registran en San Juan. Así lo afirmó la directora de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Valeria Díaz, quien brindó un panorama de las intervenciones que realiza el organismo y remarcó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención para evitar desenlaces fatales.

En una entrevista radial en Radio Sarmiento, la funcionaria precisó que durante el primer semestre de 2026 la Dirección registró 2.011 denuncias realizadas por mujeres, mientras que en igual período ingresaron 556 denuncias de hombres por situaciones de violencia intrafamiliar.

Díaz aclaró que estos registros corresponden exclusivamente a los casos que son competencia del Poder Ejecutivo y que no deben compararse con las estadísticas del Ministerio Público Fiscal, ya que ambos organismos intervienen bajo marcos legales diferentes.

La violencia psicológica, la más frecuente

Según explicó la directora, el análisis estadístico muestra que la violencia psicológica encabeza ampliamente las denuncias que recibe el organismo, seguida por casos donde se combinan agresiones psicológicas con violencia económica o física.

"La violencia psicológica es la más silenciosa. No deja marcas visibles y muchas veces se prolonga durante años hasta llegar a desenlaces fatales", sostuvo la funcionaria.

Respecto al perfil de las víctimas, indicó que el grupo etario con mayor cantidad de denuncias corresponde a mujeres de 32 a 38 años, que representan aproximadamente el 26% de los casos. El segundo grupo con más denuncias es el de jóvenes de 18 a 24 años, con cerca del 22%.

La prevención, el eje del trabajo

Díaz explicó que la Dirección de Género desarrolla acciones preventivas en escuelas, uniones vecinales, capillas y distintos departamentos de la provincia para detectar señales tempranas de relaciones violentas.

Entre los principales indicadores mencionó los celos excesivos, el control sobre el teléfono celular, las amistades, la forma de vestir y el aislamiento de la víctima respecto de sus vínculos familiares y sociales.

"Tenemos que advertir aquellas actitudes que nos van alejando de nuestros vínculos sanos. No debemos normalizar los controles ni las manipulaciones", advirtió.

No juzgar a las víctimas

En el marco del reciente femicidio ocurrido en la provincia, la funcionaria pidió evitar responsabilizar a quienes sufren violencia y llamó a acompañarlas con ayuda profesional.

"Lo primero que tenemos que hacer es no juzgar a la víctima, creerle y buscar la ayuda adecuada. Entender por qué una persona permanece en una relación violenta no es sencillo y requiere acompañamiento", expresó.

También confirmó que la Dirección de Género brinda asistencia a la familia de Gema, la víctima del último femicidio ocurrido en San Juan, a través del dispositivo territorial correspondiente.

Denunciar desde las primeras señales

Consultada sobre la eficacia de las restricciones perimetrales, Díaz señaló que en algunos casos las medidas judiciales logran evitar nuevos episodios, aunque reconoció que en otros no resultan suficientes.

Por ello insistió en la necesidad de denunciar desde los primeros hechos de violencia y comunicar inmediatamente cualquier incumplimiento de las medidas de protección.

"Lo importante es denunciar el hecho apenas sucede. Si la medida judicial se incumple, también debe denunciarse para que la Justicia pueda adoptar otras decisiones", afirmó.