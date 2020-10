Hace aproximadamente un mes se instaló el debate en el país sobre la forma que utilizan las provincias para cargar datos acerca del coronavirus en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), tanto así que un sitio web dedicado a las estadísticas en tiempo real con base en la Universidad de Oxford cuestionó los datos epidemiológicos aportados por la Argentina.

A raíz de esto, el analista Edouard Mathieu, perteneciente a Our World in Data, comunicó vía Twitter que Argentina dejaba de formar parte de su mapa de testeos porque las cifras no tendrían la calidad suficiente.

Esto motivó que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, saliera a dar explicaciones y responsabilizó a cada una de las provincias por la manera de cargar datos en el sistema: “Hablamos con las provincias y descubrimos que en realidad los positivos, que son los que hay que saber primero para aislar y tratar, se informaban pero los negativos no se informaban”, aseguró en un medio nacional.

¿Qué pasa con San Juan? Al constatar los números de la base de datos abierta que publica el Ministerio de Salud nacional, se advierte una diferencia con las estadísticas que divulga en su parte vespertino la autoridad sanitaria local.

Hasta este lunes San Juan notificaba en esa plataforma 1.396 casos confirmados de Covid-19 contra los 3.748 que contabiliza en su totalidad la provincia. Es decir, una diferencia de 2.352 positivos sanjuaninos que todavía no figuran en la Nación. Lo mismo sucede cuando se observa el ítem de fallecidos por la infección: la provincia acumula 92 decesos, pero en el SISA figuran 58 muertes. En otras palabras, todavía no ha reportado 60% de los casos ni el 35% de las muertes.

Al ordenar los pacientes cargados por San Juan, se encuentra que los últimos casos (según su fecha de diagnóstico) cargados fueron 16 casos el 11 de octubre, un caso el 12 de octubre, 13 casos el 13 de octubre y un caso el 14 de octubre. Esto quiere decir que desde el 11 al 26 de octubre el Gobierno de San Juan informó sólo 44 casos, mientras localmente desde el reconoció 2.470 en total. Es más, hay 80 casos cargados sin fecha de diagnóstico y figuran como casos activos 123, mientras que en realidad hay 2.847, lo que significa que Nación no tienen noción del 95% de las personas que continúan con la infección.

Una vez más, al centrarse en los datos de las 58 muertes reportadas por San Juan, se obtiene que un 26% de fallecidos no estuvo internado, sólo pasó por terapia intensiva el 43% de los fallecidos y el 13% de los fallecidos estuvo conectado a un respirador artificial.

Vale indicar que los datos que se deben subir a Nación son más completos que los que se brindan a diario localmente: incluyen para cada caso sexo, edad, fecha de inicio de síntomas, fecha de internación, fecha de ingreso a cuidados intensivos, fecha de fallecimiento, si requirió respirador o no, entre otros.

Consultada al respecto en la conferencia de prensa de ayer, la secretaria de Planificación de Salud Pública, Alina Almazán, indicó que “desde la provincia de San Juan no tenemos una explicación porque los datos aquí se realizan a través del SISA y tienen en el proceso varios actores”.

La funcionaria agregó: “El primero que interviene es el profesional que sospecha la enfermedad a través del llenado de una ficha de denuncia epidemiológica. Esa ficha acompaña a la muestra al laboratorio donde se produce la primera parte de la carga. Esta carta a su vez es revisada y completada a través de Epidemiología, y posteriormente con el resultado positivo o negativo de la muestra se finaliza el proceso de carga en el sistema de información de salud. Probablemente la lectura de esos resultados es lo que está teniendo un desfasaje con respecto a los números de la provincia”.