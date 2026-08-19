Boca volvió a demostrar que su gente no entiende de fronteras. Más de 20 mil hinchas xeneizes coparon el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y transformaron la visita ante Recoleta por la Copa Sudamericana en una verdadera fiesta azul y oro.

Desde varias horas antes del comienzo del encuentro, las inmediaciones del estadio paraguayo comenzaron a llenarse de camisetas, banderas y cánticos de Boca. La expectativa por acompañar al equipo en un partido decisivo provocó una movilización multitudinaria.

La presencia fue tan importante que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena prácticamente se sintió local. Las tribunas destinadas a los simpatizantes argentinos estuvieron colmadas y el aliento se hizo sentir desde la salida del equipo al campo de juego.

Una verdadera invasión xeneize

La movilización comenzó mucho antes del partido. Miles de simpatizantes viajaron desde distintos puntos de Argentina, mientras que también se acercaron integrantes de peñas y fanáticos residentes en Paraguay.

Según informó Olé, más de 20.000 hinchas de Boca estuvieron presentes en el Defensores del Chaco para acompañar al equipo en la revancha de los octavos de final.

El clima en las tribunas acompañó lo que sucedió dentro de la cancha. Boca tomó rápidamente el control del encuentro y encaminó la clasificación, con una multitud que celebró cada avance y cada gol como si el partido se disputara en la Bombonera.

La noche paraguaya terminó convirtiéndose así en otra demostración de la convocatoria que genera Boca fuera del país, esta vez con más de 20 mil personas que hicieron sentir al Xeneize como local a cientos de kilómetros de Buenos Aires.