Con el inicio del receso invernal, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha un amplio operativo de seguridad para acompañar el movimiento de sanjuaninos y turistas en toda la provincia. El dispositivo contará con más de 200 efectivos como refuerzos en espacios recreativos, corredores comerciales, rutas y principales destinos turísticos.

El operativo especial también contará con 120 policías capacitados.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo estará a cargo de la Policía de San Juan. Comenzará este viernes y se extenderá durante todas las vacaciones de invierno. Además, se prevé un despliegue especial en el microcentro, el Parque de Mayo, zonas comerciales y otros sectores de alta concurrencia. Asimismo, se intensificarán los controles y patrullajes en lugares elegidos por los visitantes, como los diques y el paraje de la Difunta Correa.

Para esta tarea se incorporarán más de 200 efectivos, quienes reforzarán la presencia policial en los principales puntos turísticos y trabajarán junto al personal que habitualmente presta servicio. A ellos se sumarán 120 policías que completaron la capacitación "San Juan capacita en turismo", una formación destinada a brindar herramientas para orientar y asistir a quienes visiten la provincia durante el receso.

El dispositivo también contará con la participación de las comisarías jurisdiccionales y la Unidad Coordinadora, en conjunto con las siete departamentales policiales. Asimismo, intervendrán distintas áreas operativas de la fuerza.

El D-2 trabajará junto a los cuerpos comunales; el D-3 continuará con los operativos preventivos habituales; el D-5 desplegará brigadas especiales; mientras que el D-7 reforzará los patrullajes en calles y rutas provinciales. Por su parte, el D-8 y el CISEM 911 realizarán el monitoreo permanente mediante las cámaras de videovigilancia, y el D-9 Bomberos permanecerá operativo para responder ante cualquier eventualidad.

Además del esquema previsto para los sitios turísticos, la Secretaría de Seguridad informó que habrá un seguimiento permanente de los distintos eventos que puedan desarrollarse durante las vacaciones.

En ese sentido, el operativo también contempla reforzar la presencia policial ante eventuales concentraciones espontáneas vinculadas a los partidos de la Selección Argentina, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida que permita preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad tanto de los sanjuaninos como de quienes visiten la provincia durante el receso invernal.