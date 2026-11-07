En el marco del Día del Oncólogo, que se conmemora este sábado 7 de noviembre, San Juan utiliza tratamientos más precisos contra el cáncer y participa en estudios de nuevas drogas. Juan Manuel Puig, jefe de la Sección de Oncología de Adultos del Hospital Rawson e investigador clínico, confirmó que su equipo tiene más de 200 pacientes en tratamiento dentro de ensayos y que en la provincia ya se utilizan inmunoterapias y anticuerpos conjugados.

Además, es investigador principal del Centro Oncológico de Excelencia (COE) e integra el equipo médico de CER San Juan.

“Hoy los avances en la biología molecular nos han permitido hacer una medicina que nosotros llamamos medicina de precisión”, declaró a DIARIO HUARPE. El objetivo es elegir terapias según las características de cada tumor, lo que abre opciones para pacientes que antes tenían menos alternativas.

Medicamentos más precisos

Entre los progresos recientes, el especialista destacó la inmunoterapia, que activa defensas contra ciertos tumores, y los anticuerpos conjugados, que dirigen un medicamento hacia células con características específicas. Su elección depende del diagnóstico y no todos los pacientes son candidatos.

Al hablar de cánceres frecuentes como los de mama, colon y recto y próstata, Puig remarcó que el diagnóstico temprano sigue siendo decisivo. En determinados casos, detectar un tumor a tiempo permite tratarlo incluso mediante cirugía. Recomendó controles médicos, actividad física, buena alimentación y evitar el tabaco.

Qué tratamientos hay en San Juan

Puig confirmó que algunos de estos medicamentos ya se administran en hospitales públicos de la provincia y que parte se provee mediante el Banco de Drogas provincial. Señaló que su alto costo genera dificultades con algunas obras sociales.

Cada terapia requiere una indicación según el tumor y el estadio de la enfermedad. Tener nuevos medicamentos disponibles no significa que todos resulten adecuados para cada paciente.

La otra novedad está en los ensayos clínicos. “Nosotros tenemos más de 200 pacientes en tratamiento bajo ensayos clínicos”, aseguró Puig, quien señaló que participan en protocolos relacionados con cáncer de mama, colon, próstata y otras patologías. La cifra corresponde a los estudios de los que participa, no a todos los pacientes oncológicos de la provincia.

Algunos protocolos estudian medicamentos destinados a reducir el riesgo de recaída después del tratamiento inicial. Otros comparan una droga en investigación con el tratamiento habitual para comprobar si ofrece ventajas. Los estudios abren y cierran sus convocatorias, por lo que las opciones cambian.

El oncólogo recordó que pacientes sanjuaninos accedieron mediante ensayos a hormonoterapias que luego fueron aprobadas. Sin embargo, aclaró que los ensayos pueden dar resultados negativos y que ningún medicamento experimental garantiza un beneficio individual.

Acceso sin obra social

Puig enfatizó que los ensayos no están reservados para quienes tienen cobertura médica. “Es indistinto si tiene o no obra social”, explicó. Para ingresar, cada paciente debe cumplir criterios específicos vinculados con su enfermedad y pasar una evaluación médica.

También señaló que los protocolos pasan por controles regulatorios y comités de ética. En el caso de los estudios de fase 3 que mencionó, las drogas ya fueron evaluadas previamente, aunque todavía pueden producir efectos adversos.

Lo que viene en oncología

Entre los desarrollos que podrían transformar los tratamientos durante los próximos años, Puig volvió a destacar los anticuerpos conjugados. Se estudia su potencial para mejorar resultados en distintos tumores.

La investigación amplía las alternativas para pacientes sanjuaninos, mientras que los controles y el diagnóstico temprano siguen siendo fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.