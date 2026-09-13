Rosario fue escenario de la inauguración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que comenzó el sábado 12 de septiembre frente al río Paraná. Según informó la organización, unas 250.000 personas participaron de la ceremonia realizada en el Monumento Nacional a la Bandera.

El certamen reúne a más de 4000 atletas de 15 países y se desarrollará hasta el 26 de septiembre. Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela son las principales sedes de las competencias.

La ceremonia combinó deporte, música, danza y teatro para representar la historia y la identidad de la provincia. La puesta tuvo arreglos musicales originales de Lito Vitale y contó con la participación de distintos artistas.

Una ceremonia con identidad santafesina

El espectáculo recorrió las raíces de Santa Fe y evocó a los pueblos originarios, la inmigración, el trabajo rural y el desarrollo industrial. Juan Carlos Baglietto y una niña llamada Julia participaron del relato que conectó las distintas etapas de la historia provincial.

El agua fue uno de los ejes de la puesta, con una representación del río proyectada sobre el piso de LED. El recorrido buscó mostrar el vínculo de las comunidades y generaciones con el territorio santafesino.

Abel Pintos interpretó el Himno Nacional Argentino mientras el Monumento se iluminó de celeste y blanco. Luego se realizó el desfile de las delegaciones, con los atletas como protagonistas y el ingreso de la representación argentina.

Pullaro destacó el legado de los Juegos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la inauguración y destacó la realización del evento en Rosario. También resaltó las obras ejecutadas para recibir las competencias.

Las intervenciones incluyeron clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos. Según el mandatario, parte de esa infraestructura quedará disponible para ampliar las posibilidades de práctica deportiva después del certamen.

“Es un legado; un legado que va a quedar cuando se apague nuestra antorcha”, sostuvo Pullaro durante su discurso.

El deporte como protagonista

La música también estuvo vinculada con distintas disciplinas. Soledad Pastorutti, Valentino Merlo, Luck Ra y Agustín Rada Aristarán participaron de segmentos relacionados con deportes acuáticos, natación artística, combate y disciplinas urbanas.

El Fuego Suramericano tuvo un recorrido dedicado a personas que trabajan, enseñan, producen y entrenan en distintos puntos de Santa Fe. La secuencia terminó con el encendido del pebetero y la interpretación de “Inconsciente colectivo”.

La cumbia santafesina marcó el cierre de la ceremonia, con Cacho Deicas y otros artistas sobre el escenario. Las competencias comenzaron este domingo 13 de septiembre y continuarán hasta el 26.