En una época en la que muchas personas sienten que la felicidad se les escapa, los testigos de Jehová preparan una masiva movilización hacia la vecina provincia.

Un total de más de 2.500 personas provenientes de distintas localidades de la Provincia de San Juan se unirán con participantes de San Luis y Mendoza para formar parte de la serie anual de convenciones mundiales bajo el lema "Felices para siempre".

El encuentro masivo se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, constituyendo la segunda fecha programada de la serie regional tras un fin de semana previo que superó los 11.000 asistentes, cifra que se espera replicar en esta nueva convocatoria.

Desde hace tres semanas, los fieles locales realizan una campaña puerta a puerta invitando a los vecinos a sumarse a este evento de entrada libre y gratuita.

Acerca del espíritu de la convocatoria, César Ballesteros, portavoz de los testigos de Jehová en Argentina, señaló: “¿Quién no quiere ser feliz? El tema de la asamblea de este año explora cómo ser felices de manera duradera, aun frente a las dificultades. El programa está diseñado para que los asistentes encuentren respuestas útiles para la vida diaria y fortalezcan su confianza en el futuro, independientemente de las circunstancias que estén atravesando”.

La magnitud de estas asambleas no solo repercute en el plano espiritual, sino que genera un importante movimiento turístico que dinamiza el sector hotelero, gastronómico, de transporte y comercios de la región durante ambos fines de semana. A nivel global, el mismo ciclo de convenciones se presenta en 19 encuentros internacionales en países como Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Brasil, mientras que en el país se desarrollan más de 70 asambleas regionales.

Jornada especial

El evento, de carácter gratuito y donde nunca se realizan colectas, ofrecerá un cronograma dinámico que combina discursos basados en principios bíblicos, entrevistas y contenidos audiovisuales. Entre los ejes temáticos destacados figuran las disertaciones tituladas: "¿Es realista la idea de ser felices para siempre?"; "Cuatro enemigos de la felicidad"; "¿Ha encontrado el tesoro?".

Asimismo, el programa incluirá el tradicional y emotivo momento del bautismo durante la sesión del sábado, además de la proyección exclusiva de los episodios 4, 5 y 6 de la serie "Las buenas noticias según Jesús", una producción basada estrictamente en los relatos de los Evangelios que continúa la saga iniciada en 2024 y 2025.