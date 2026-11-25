Más de 3.500 personas participaron este miércoles 25 de noviembre de la marcha contra la violencia de género que partió desde la Plaza 25 de Mayo. Agrupaciones feministas, Amas de Casa del País, Polo Obrero, gremios, organismos de derechos humanos y participantes autoconvocados ocuparon las calles del centro sanjuanino para exigir justicia por las víctimas, protección efectiva y más recursos para prevenir las agresiones.

Convocada por Ni Unx Menos San Juan bajo la consigna "Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia", la movilización pasó frente a la UFI CAVIG y reunió reclamos por la violencia machista, la discriminación y la falta de asistencia. Los nombres de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa, víctimas de los tres femicidios registrados este año en la provincia, estuvieron presentes en la jornada.

Una multitud que exigió medidas, no solo leyes

María Dolores Córdoba, integrante de Ni Unx Menos San Juan, pidió que la Ley 26.485 contra la violencia hacia las mujeres se aplique con presupuesto y perspectiva de género.

"No nos vamos a dar por vencidos", aseguró a DIARIO HUARPE al cuestionar la falta de recursos que, según denunció, limita las políticas de prevención.

La activista explicó que los reclamos abarcan distintas modalidades de violencia. Entre ellas mencionó la violencia vicaria, ejercida contra hijos u otros familiares para causar daño a una mujer, y vinculó las dificultades para salir de situaciones de violencia con el desempleo, los bajos ingresos y el endeudamiento.

Virginia Sutherland, referente del Polo Obrero, sumó críticas por las dificultades para acceder a derechos ya reconocidos.

"Lo que está en la ley no está en la realidad", sostuvo. También reclamó educación sexual integral, igualdad salarial y protección frente a la discriminación hacia las diversidades.

El pedido de justicia de la madre de Gemma

Entre quienes participaron de la movilización estuvo Griselda Álvarez, madre de Gemma Álvarez, víctima de femicidio en San Juan. La mujer acompañó la marcha para exigir avances en la causa judicial por la muerte de su hija y reclamar medidas que protejan a quienes atraviesan situaciones de violencia.

"Nosotros no tenemos paz", expresó Griselda al referirse a la espera de una resolución judicial. Además, pidió que los jueces, fiscales y demás responsables del proceso actúen con mayor rapidez para que la familia pueda obtener justicia.

Su reclamo también estuvo dirigido a las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. "Que realmente se hagan efectivas las denuncias, que le brinde más seguridad a las víctimas", manifestó, al advertir que los hechos de violencia y los femicidios continúan ocurriendo.

Reclamos por Justicia y asistencia en los barrios

Edith Liquitay, referente de Adicus, reclamó una respuesta judicial más rápida para las familias que atraviesan situaciones de violencia. También cuestionó, desde su perspectiva, la reducción de recursos destinados a los programas de acompañamiento y pidió garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes.

Por su parte, Adriana Díaz, concejal de Rawson, pidió ampliar la presencia territorial de los servicios de asistencia. "Las mujeres no estamos solas", sostuvo, y planteó que hacen falta dispositivos permanentes en los departamentos porque muchas mujeres no se animan a contar lo que viven en sus hogares.

La marcha terminó con un reclamo compartido por organizaciones de distintas procedencias: que las políticas de prevención, la protección a las víctimas y la respuesta de la Justicia se traduzcan en medidas concretas para que el 25N no sea solo una fecha de recordación.