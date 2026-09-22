El Festi Joven 2026 convocó a unas 30.000 sanjuaninos en el Parque de Mayo durante los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que esa fue la estimación realizada por la Policía de San Juan sobre la concurrencia registrada durante la jornada.

Desde la tarde, jóvenes, grupos de amigos y familias ocuparon distintos sectores del pulmón verde capitalino para participar de una propuesta que combinó música en vivo, deportes, actividades recreativas y espacios destinados a diferentes expresiones artísticas. El evento contó con tres escenarios y actividades distribuidas principalmente en el sector oeste del Parque de Mayo.

Un amplio operativo para el Festi Joven

La masiva convocatoria estuvo acompañada por un dispositivo especial de seguridad. La Policía de San Juan desplegó 290 efectivos, además de 15 vehículos entre autos y motos y 30 policías en bicicleta dentro del operativo destinado al Parque de Mayo.

Los controles comenzaron desde la mañana y se intensificaron a partir de las 14. En los distintos ingresos se realizaron revisiones de mochilas y bolsos para impedir el acceso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio y elementos cortopunzantes.

Durante la celebración, el gobernador Marcelo Orrego también recorrió el predio y destacó la presencia tanto de jóvenes como de familias. Además, resaltó el trabajo coordinado de la Policía, Salud y otras áreas provinciales involucradas en el evento.

Una jornada de música y actividades

La celebración comenzó a las 16 y tuvo propuestas previstas hasta la medianoche. La programación se distribuyó entre el Escenario Mayor, La Peña y el Espacio Urbano, con artistas locales y actividades vinculadas al rock, folclore, rap, trap, freestyle y danzas urbanas.

A esto se sumaron vóley playa, fútbol tenis, básquet, skate, rollers, parkour, concursos y karaoke, entre otras alternativas.

Con una estimación de alrededor de 30.000 asistentes, el Festi Joven volvió a convertir al Parque de Mayo en el epicentro de los festejos estudiantiles y de primavera en San Juan.