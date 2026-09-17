Más de 30 empresas ya manifestaron su interés en la licitación para la construcción del Parque Solar Híbrido Comunitario Iglesia, proyecto que contempla una inversión de $18.614 millones y que busca abastecer la demanda residencial del departamento. Debido a la cantidad de consultas recibidas, EPSE decidió extender el plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 8 de octubre.

El presidente de EPSE, Lucas Estrada, explicó a DIARIO HUARPE que la extensión del plazo fue dispuesta para permitir la participación de una mayor cantidad de empresas y lograr una licitación competitiva.

“Hemos recibido tantas, pero tantas, pero tantas consultas que se ha extendido la fecha para presentación de las ofertas hasta el 8 de octubre”, señaló Estrada. Y agregó: “El objetivo nuestro es que participen la mayor cantidad de empresas posible para que sea una licitación muy competitiva”.

Un parque solar con baterías para Iglesia

El proyecto contempla la construcción de un parque de 10 megavatios pico (MWp) de generación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de 30 megavatios hora (MWh) mediante baterías.

Según explicó el titular de EPSE, la infraestructura fue diseñada para cubrir la demanda residencial de todo el departamento de Iglesia y contar incluso con capacidad adicional.

“Este parque es un parque de 10 megavatios fotovoltaicos y de 30 megavatios hora en baterías y está pensado para abastecer a toda la demanda residencial del departamento de Iglesia e incluso un poco más”, detalló Estrada.

La obra tendrá un presupuesto del orden de los $18.000 millones. La cifra estimada por EPSE asciende a $18.614 millones, equivalentes a poco más de 10 millones de dólares al tipo de cambio vigente al momento de la estimación.

El financiamiento será íntegramente provincial a través del Fideicomiso Veladero Fase 6.

“Hay que decir que 100% financiado por el Fideicomiso Veladero Fase 6”, remarcó Estrada.

La decisión de avanzar con la inversión fue tomada por la gobernanza conjunta del fideicomiso, integrada por el Gobierno de San Juan, el municipio y las empresas mineras.

Interés nacional e internacional

La licitación despertó consultas desde distintos puntos del país y también del exterior. Estrada confirmó que hasta el momento son más de 30 las empresas que se acercaron para conocer las condiciones del proceso.

“Hay más de 30 interesados. No sé cuántos se van a finalmente presentar, pero tenemos consultas de absolutamente todos los rincones de la Argentina e incluso de por lo menos 4 o 5 empresas de afuera también”, indicó.

La apertura de ofertas será luego del nuevo plazo establecido por EPSE, que fijó el 8 de octubre como fecha límite para la presentación de las propuestas. La expectativa oficial está puesta en que la cantidad de interesados se traduzca en una competencia amplia entre las empresas que finalmente decidan participar.