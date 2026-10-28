Más de 30 sanjuaninos de los departamentos Caucete y Capital finalizaron el Curso de Iniciación Apícola, una capacitación impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación que busca brindar herramientas para incorporarse a la actividad y promover nuevas oportunidades de desarrollo productivo en la provincia.

La propuesta combinó clases teóricas y actividades prácticas, con el objetivo de que los participantes adquirieran conocimientos básicos sobre el manejo de colmenas y las condiciones necesarias para desarrollar una explotación apícola de manera segura, eficiente y sustentable.

La iniciativa fue organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través del Área Apícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir. También contó con la participación de la Dirección de Empleo y Formación.

Las clases comenzaron el 14 de septiembre para los participantes de Caucete y el 15 de septiembre para los de Capital. Durante el cursado, los alumnos recibieron formación orientada a conocer los aspectos fundamentales de la actividad, mejorar las prácticas de manejo y fomentar una producción responsable.

Como cierre de la capacitación, ambos grupos participaron de una jornada práctica en las instalaciones de la Asociación Sanjuanina de Productores Apícolas (ASPA). Allí trabajaron junto al técnico apícola Manuel Ruiz Trincado, quien acompañó las actividades a campo.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos en las clases y familiarizarse con las tareas propias del sector, fortaleciendo sus habilidades para una futura incorporación a la actividad.

Desde el Ministerio destacaron la importancia de continuar promoviendo espacios de capacitación que permitan ampliar los conocimientos productivos y acercar nuevas oportunidades a los sanjuaninos interesados en desarrollarse en la apicultura.

La formación se enmarca en las acciones provinciales destinadas a fortalecer las capacidades laborales y acompañar el crecimiento de las actividades productivas locales.