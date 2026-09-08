Más de 300 corredores participarán este fin de semana de la tercera edición del Desafío a la Quebrada de Astica, una competencia de trail running que ya cerró sus inscripciones tras alcanzar el cupo previsto por la organización.

“Estamos apostando mucho a los eventos deportivos, porque es uno de los objetivos principales que tenemos, atraer el turismo, desarrollar lo económico del departamento”, explicó Juan Mercado, director de Deportes de Valle Fértil, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La competencia tendrá cuatro distancias y permitirá a los participantes recorrer distintos paisajes de Astica. Para esta edición, además, se incorporó una nueva prueba de 35 kilómetros, que tendrá un recorrido especial por la zona de la Sierra de Rivero.

Cuatro distancias

La distancia más extensa será de 35K y llegará hasta la escuela de la Sierra de Rivero, donde estará ubicado el punto de retorno. La propuesta fue incorporada en esta tercera edición del desafío. También se disputará una carrera de 21 kilómetros, cuyo recorrido pasará por las distintas cascadas de Astica.

En tanto, los corredores que opten por los 12K llegarán hasta la gruta de la Virgen de Lourdes, mientras que la distancia de 5K tendrá su recorrido por el sendero de Astica. “Tenemos cuatro distancias, una de 35 kilómetros que hemos sumado a esta edición, que es la tercera edición, donde llega a la escuela de la Sierra de Rivero, donde tiene el retorno”, detalló Mercado.

Las incripciones ya cerraron

La convocatoria para esta edición tuvo una importante respuesta y las inscripciones debieron cerrarse una vez alcanzado el cupo establecido. “Tenemos más de 300 inscriptos, ya que hemos cerrado las inscripciones”, confirmó el director de Deportes de Valle Fértil.

De esta manera, la competencia reunirá a corredores que recorrerán diferentes sectores naturales de Astica y que, además, llegarán acompañados por familiares y allegados.

Deporte y turismo

Para el municipio, el Desafío a la Quebrada de Astica forma parte de una estrategia que busca utilizar los eventos deportivos para generar movimiento turístico y económico.

La llegada de participantes de distintos lugares permite que la actividad deportiva se vincule con otros sectores del departamento, especialmente los relacionados con el turismo y los servicios.

Mercado señaló que el objetivo es continuar desarrollando este tipo de propuestas durante todo el año y mencionó que Valle Fértil ya trabaja en otras competencias, entre ellas el Desafío Valle de la Luna de MTB y un torneo regional de fútbol infantil previsto para noviembre.

Una agenda que continúa

Mientras Astica se prepara para recibir a los corredores, el municipio también avanza con la organización de otros eventos deportivos.

En octubre está previsto el Desafío Valle de la Luna, mientras que los días 5 y 6 de noviembre se realizará un regional de fútbol infantil con delegaciones de otras provincias y una participación estimada de 300 chicos. “Estamos trabajando mucho para que se lleven a cabo todo este tipo de eventos”, sostuvo Mercado.

Con las inscripciones agotadas, el Desafío a la Quebrada de Astica será este fin de semana uno de los principales eventos deportivos de Valle Fértil y una nueva oportunidad para combinar deporte, naturaleza y turismo.