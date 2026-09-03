Más de 300 futbolistas juveniles de Jáchal tuvieron este miércoles una oportunidad especial para mostrar sus condiciones ante representantes oficiales de River Plate. La jornada de captación se realizó el 2 de septiembre en el Polideportivo Federico Cantoni y estuvo destinada a chicos de las categorías 2013 a 2019.

La actividad permitió que los jóvenes pudieran ser evaluados directamente por integrantes del área de captación de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino, con la posibilidad de quedar bajo seguimiento del club.

La mirada de los captadores

La jornada estuvo coordinada por el profesor Pedro Fernández y contó con la presencia de Willian Segura y Luis Pereyra, observadores designados por River Plate.

Los representantes estuvieron presente en las prácticas. (Gentileza)

Ambos estuvieron a cargo de analizar el desempeño de los participantes y prestar especial atención a sus condiciones, habilidades y potencial deportivo. Los futbolistas que hayan logrado destacarse durante las pruebas podrán continuar siendo observados por la institución.

El fútbol formativo, protagonista

La propuesta también contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. En representación del organismo estuvo presente el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros.

(Gentileza)

La presencia de los representantes oficiales permitió acercar a Jáchal una instancia de evaluación que habitualmente concentra la atención de jóvenes que buscan dar sus primeros pasos hacia el fútbol profesional.

Para las divisiones formativas sanjuaninas, la jornada significó además un espacio de crecimiento y proyección, al brindarles a cientos de chicos la posibilidad concreta de mostrar su talento frente a profesionales vinculados con una institución de alcance nacional.

La posibilidad de seguir creciendo

La captación no solo representó una jornada deportiva, sino también una experiencia de aprendizaje para los jóvenes futbolistas. Cada participante tuvo la posibilidad de competir, mostrar sus cualidades y recibir la mirada de especialistas que buscan detectar nuevos talentos.

Ahora, quienes hayan sobresalido durante la jornada podrán tener una nueva oportunidad: permanecer bajo seguimiento de River Plate y avanzar en un proceso que podría abrirles las puertas a nuevas evaluaciones dentro de la institución.