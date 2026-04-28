Más de 350 estudiantes y docentes de escuelas técnicas participaron de una jornada de formación en comunicación, orientada a mejorar la exposición de ideas y la defensa de proyectos. La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional, y se desarrolló en el auditorio Eloy Camus.

El encuentro reunió a 300 alumnos de 7° año y 60 docentes vinculados a proyectos de Educación Técnico Profesional, provenientes de 31 instituciones educativas (26 de gestión estatal y 5 privadas), además de la participación de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan.

La propuesta, titulada “Ideas que se dicen, proyectos que se defienden”, puso el foco en una dificultad frecuente: estudiantes con sólida formación técnica que encuentran obstáculos al momento de comunicar sus conocimientos. En ese marco, se trabajó sobre oratoria, argumentación y presentación de proyectos.

Durante la jornada se realizaron ejercicios prácticos, presentaciones grupales y simulaciones de defensa de proyectos, incluyendo instancias en las que los alumnos debieron exponer en escenario, utilizar micrófono y expresarse frente a sus pares.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, destacó la importancia de estas herramientas al señalar que “un estudiante puede saber mucho, pero si no puede explicarlo queda en desventaja”, y subrayó la necesidad de formar habilidades para ordenar ideas y transmitirlas con claridad.

Por su parte, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, remarcó que el objetivo es formar egresados capaces de desenvolverse no solo en lo técnico, sino también en la comunicación. “Hoy el mundo del trabajo exige habilidades blandas, y eso abre puertas”, sostuvo.

La iniciativa da continuidad a una línea de trabajo iniciada en 2025, cuando el Ministerio comenzó a fortalecer la formación en comunicación para estudiantes que participan en proyectos y exposiciones a nivel nacional, consolidando un perfil integral en la educación técnica.