Más de 4.000 sanjuaninos se reunieron este lunes en el Estadio Aldo Cantoni para participar de "San Juan es Mundial", la propuesta impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte para acompañar a la Selección Argentina en el inicio de una nueva ilusión mundialista.

La convocatoria reunió a familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos que compartieron una tarde cargada de emoción, entretenimiento y pasión por los colores argentinos. Desde temprano, el emblemático estadio comenzó a recibir a los asistentes que llegaron para vivir una experiencia colectiva en torno al debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La actividad fue pensada como un espacio de encuentro para que los sanjuaninos pudieran disfrutar de una jornada especial vinculada al evento deportivo más importante del planeta. Durante toda la tarde hubo propuestas recreativas, espectáculos musicales en vivo, sorteos, regalos y distintas iniciativas destinadas a públicos de todas las edades.

El clima festivo se hizo sentir en cada rincón del estadio. Banderas argentinas, camisetas albicelestes y cánticos acompañaron una celebración que tuvo como eje central el acompañamiento a la Selección nacional, pero que también sirvió para reforzar el espíritu comunitario entre los asistentes.

Desde el Gobierno provincial destacaron la gran respuesta del público y el comportamiento de las familias que participaron de la jornada. La convocatoria superó las 4.000 personas y volvió a poner en valor al Estadio Aldo Cantoni como uno de los principales escenarios para el desarrollo de eventos deportivos, culturales y sociales en San Juan.

La propuesta formó parte de una política orientada a generar espacios de participación ciudadana mediante actividades abiertas y gratuitas. En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de promover encuentros que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y brindar alternativas de recreación para todos los sectores de la sociedad.

Además de seguir las alternativas vinculadas al Mundial 2026, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes actividades pensadas para compartir en familia. La combinación de entretenimiento, deporte y cultura convirtió al evento en una verdadera fiesta popular.