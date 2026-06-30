Más de 400 propuestas para julio: San Juan busca atraer turistas durante las vacaciones de invierno

San Juan presentó oficialmente la agenda de actividades para las vacaciones de invierno 2026, una propuesta que reúne más de 400 opciones distribuidas en distintos puntos de la provincia y que busca convocar tanto a los sanjuaninos como a turistas de otras provincias.

El cronograma se desarrollará desde el 6 hasta el 31 de julio, coincidiendo con los recesos escolares de diferentes jurisdicciones del país. La presentación estuvo encabezada por autoridades de Turismo, Cultura y Deporte, junto a representantes de Producción, Ambiente, Seguridad y el sector privado.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó que la propuesta fue elaborada de manera conjunta entre distintas áreas del Gobierno provincial y actores privados para ampliar la oferta turística durante la temporada invernal.

“Son más de 300, 400 actividades que tenemos a disposición para el sanjuanino y para que el turista pueda disfrutar”, señaló durante el lanzamiento. Las actividades estarán disponibles a través de la web oficial de turismo de la provincia y canales de difusión turística.

Naturaleza, gastronomía y experiencias

La agenda incluye propuestas vinculadas al paisaje, la montaña, la gastronomía regional, el vino, el aceite de oliva y la cerveza artesanal. Entre los puntos destacados aparecen destinos como el Parque Provincial Ischigualasto, el dique Punta Negra, la Difunta Correa y distintos circuitos turísticos departamentales.

Desde el área de Producción señalaron que se sumarán actividades relacionadas con la Ruta del Vino, la Ruta del Olivo y experiencias vinculadas a productores locales, bodegas y almazaras. También habrá una propuesta de cerveza artesanal en el Chalet Cantoni con participación de productores sanjuaninos.

Además, se reforzará el turismo científico con actividades relacionadas con la astronomía y los observatorios de la provincia, entre ellos el Complejo Astronómico El Leoncito y otros espacios de divulgación científica.

Ambiente suma propuestas gratuitas y educativas

Por primera vez, según destacaron desde la Secretaría de Ambiente, el área tendrá una participación integrada dentro de la agenda turística provincial.

Las propuestas incluirán actividades gratuitas y algunas experiencias especiales con costo, con eje en la educación ambiental y el contacto con la naturaleza. Habrá actividades en el Centro Ambiental Anchipurac, el Parque de la Biodiversidad, el Parque Presidente Sarmiento y el área protegida Loma de las Tapias.

Entre las opciones anunciadas se encuentran teatro de títeres, concursos fotográficos, paleoturismo, arte, pesca responsable y observación astronómica.

Nuevas experiencias en Ischigualasto

El Parque Provincial Ischigualasto prepara actividades especiales para la temporada. Además de los circuitos tradicionales de trekking y mountain bike, incorporará una propuesta interactiva para chicos y familias: una aplicación que permitirá jugar a ser paleontólogo por un día.

A través de un código QR, los visitantes podrán recorrer estaciones del parque y descubrir restos fósiles de especies que habitaron la zona, como el Sanjuansaurus, Herrerasaurus y otros ejemplares. La actividad busca combinar entretenimiento, ciencia y educación.

Desde el parque indicaron que los horarios de ingreso serán desde las 9 hasta las 16 horas, con accesos cada una hora aproximadamente. Los valores anunciados son de $12.000 para sanjuaninos, $45.000 para turistas nacionales y $65.000 para visitantes internacionales.

Cultura y deporte, parte de la propuesta

La programación también incluye actividades culturales en espacios provinciales, con intervenciones artísticas, teatro y propuestas recreativas para familias.

El Teatro del Bicentenario tendrá espectáculos durante julio, entre ellos una gala lírica del Mozarteum prevista para el 23 de julio y un concierto de la Sinfónica el 24.

En materia deportiva, San Juan sumará eventos que buscan generar movimiento turístico, entre ellos la presencia de Los Pumas, una maratón prevista para el 26 de julio y actividades deportivas internacionales.

Beneficios para visitantes

El sector hotelero y gastronómico también acompañará la iniciativa con promociones para turistas. Entre las opciones anunciadas se incluyen descuentos en alojamiento y gastronomía, como estadías promocionales y rebajas en restaurantes adheridos.

Con una agenda que integra naturaleza, cultura, producción y deporte, la Provincia busca posicionar a San Juan como destino turístico durante el receso invernal y ampliar la llegada de visitantes durante julio.