Más de 5.000 hogares y comercios siguen afectados por cortes de luz en San Juan

El temporal de lluvia y viento que golpeó San Juan durante la noche del viernes 13 de noviembre dejó un pico de 13.835 suministros eléctricos interrumpidos. Aunque las cuadrillas lograron reducir esa cifra, a las 10 de este sábado todavía había 5.146 suministros sin servicio, según el último relevamiento informado por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

Los mayores problemas se concentraron en Valle Fértil y Media Agua, en el departamento Sarmiento. En la zona de San Antonio, la tormenta dañó más de 14 columnas de media tensión, por lo que Naturgy San Juan trabaja para restablecer la electricidad en la Villa de San Agustín y localidades cercanas.

El EPRE confirmó que el Parque Provincial Ischigualasto ya recuperó el suministro. En el resto de los sectores afectados, las distribuidoras continúan con las reparaciones, sin que el organismo haya precisado un horario general de normalización.

Las cifras muestran que entre el pico de interrupciones del viernes y el informe de las 10 del sábado hubo una reducción de 8.689 suministros afectados. El balance puede modificarse a medida que avancen los trabajos.

Daños en Valle Fértil y Media Agua

La tormenta provocó fallas en las redes de distribución de distintos departamentos. En Valle Fértil, los daños en las columnas de media tensión complicaron la recuperación del servicio, mientras que en Media Agua también se registraron cortes de luz tras la lluvia, el viento y el granizo.

Las cuadrillas iniciaron las tareas de normalización cuando disminuyeron los riesgos climáticos para el personal. El EPRE supervisa las reparaciones y controla que las empresas cumplan con los plazos máximos de reposición previstos en sus contratos de concesión.

Dónde reclamar si continúa el corte de luz

Los usuarios que permanezcan sin electricidad o detecten baja tensión deben comunicarse con la guardia de su distribuidora. Naturgy San Juan atiende en el 0800-666-3637 y DECSA en el 496-1784.

El organismo pidió no acercarse a cables cortados, postes caídos o inclinados ni a ramas que estén apoyadas sobre líneas eléctricas. Ante cualquiera de esas situaciones, se debe mantener distancia y dar aviso a la empresa correspondiente.

Qué pasa si se dañaron los electrodomésticos

El EPRE advirtió que, si se verifican incumplimientos en los tiempos de reposición, las distribuidoras pueden recibir sanciones cuyos montos se acreditan como bonificaciones directas en las facturas de los usuarios afectados. No se trata de un descuento automático por cualquier corte.

Además, quienes hayan sufrido daños en instalaciones internas o artefactos eléctricos por alteraciones del suministro deben presentar un reclamo formal. El ente regulador fiscalizará la tramitación y resolución de esos expedientes.