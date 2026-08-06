Más de 50 artistas darán vida a una nueva edición de "El Conte no Duerme"

El Centro Cultural Conte Grand volverá a abrir sus puertas durante toda una noche para celebrar una nueva edición de "El Conte no Duerme", la propuesta que conmemora un nuevo aniversario del espacio cultural y que este año pondrá el foco en el talento sanjuanino. La actividad se realizará este sábado desde las 19, con entrada libre y gratuita, y reunirá a más de 50 artistas en una programación que combinará música, danza, teatro, deportes urbanos, gastronomía y performances.

El director del Centro Cultural Conte Grand, Aníbal Peña, destacó que la edición 2026 fue pensada para dar protagonismo a los artistas y emprendedores locales, quienes durante todo el año desarrollan proyectos dentro del espacio.

"Este año hemos hecho foco mucho en el talento local, tanto en los emprendedores como en los artistas que nos acompañan durante todo el año", señaló.

Además, recordó que recientemente se renovó el frente del edificio con nuevos murales realizados junto al colectivo Manso Encuentro, consolidando al espacio como un museo a cielo abierto para toda la comunidad.

Un escenario para la cultura urbana

Peña aseguró que el Centro Cultural se ha convertido en un punto de encuentro para jóvenes y adolescentes que encuentran allí un lugar para desarrollar sus proyectos artísticos.

"Lo toman como parte de su casa. Es un living más de su casa", expresó.

Según explicó, el espacio cuenta con sectores de coworking donde nacen propuestas culturales que luego llegan al escenario del Conte Grand. "Cada año vemos cómo esos proyectos crecen y adquieren mayor envergadura", sostuvo.

Más de 50 artistas y una producción propia

La productora Laura Ramos adelantó que uno de los momentos más importantes de la noche será el estreno de una obra inédita protagonizada por un elenco íntegramente sanjuanino.

"Más de 30 artistas van a estar en escena creando por primera vez una obra propia nuestra. Eso es un orgullo gigante", afirmó.

A lo largo de la jornada también habrá un escenario de música electrónica, propuestas gastronómicas, degustaciones, deportes urbanos y distintas intervenciones artísticas distribuidas en todo el predio.

La temática elegida para esta edición será "El Banquete", una propuesta simbólica que busca reflejar el crecimiento de la comunidad artística que se fue consolidando alrededor del Centro Cultural.

En total, serán más de 50 artistas los que pasarán por el escenario principal durante la noche.

Una apuesta a la cultura y al trabajo

La secretaria de Cultura, Laura Ramos Vilches, remarcó que el Gobierno provincial continúa sosteniendo este tipo de iniciativas porque generan oportunidades para artistas, técnicos y trabajadores de la industria cultural.

"Sabemos que 'El Conte no Duerme' es bailarines, artistas, técnicos y un equipo trabajando detrás para que esto sea realidad", sostuvo.

La funcionaria también destacó que el evento representa un espacio pensado especialmente para adolescentes y jóvenes, aunque aclaró que las actividades estarán abiertas a toda la familia desde las 19, mientras que la programación destinada exclusivamente a mayores comenzará después de la medianoche.