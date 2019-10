Más de 50 ex guerrilleros de FARC han sido asesinados este año en Colombia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Al menos 52 ex guerrilleros de las FARC fueron asesinados este año, según un informe publicado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. "Desde la firma del acuerdo de paz (en noviembre de 2016), la Misión verificó 147 homicidios, 12 desapariciones y 21 intentos de homicidio", detalló el organismo en un comunicado difundido anoche, acerca del informe del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Los departamentos donde más ocurrieron estos crímenes son Cauca (28), Nariño (20), Antioquia (19), Caquetá (17), Norte de Santander (13), Putumayo (10), Valle del Cauca (8) y Meta (7). "Las mujeres ex combatientes y los hijos de ex combatientes continúan enfrentando riesgos adicionales de violencia, incluida la violencia sexual y de género y el reclutamiento forzoso", agregó la información. Por otra parte, el informe señaló que "los atentados contra líderes sociales y defensoras y defensores de los derechos humanos siguen siendo motivo de gran preocupación". En lo que va del año, añadió el documento, "organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado 123 presuntos asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y de líderes sociales". Por otra parte, el portugués Guterres valoró que "la inmensa mayoría" de los ex combatientes de las FARC sigan participando en el proceso de paz colombiano dos años después de que la antigua guerrilla dejara las armas. Recalcó que los ex guerrilleros "siguen participando en el proceso de paz y desarrollando esfuerzos productivos en colaboración con las comunidades locales, realizando estudios académicos, participando en la política local, creando y buscando oportunidades para sus familias". El secretario general de la ONU hizo también un llamado a la "implementación integral del acuerdo de paz", consignó la agencia de noticias EFE. El informe será presentado al Consejo de Seguridad de la ONU el próximo 10 de octubre por el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 13.022 ex guerrilleros de las FARC están en proceso de paz, de los cuales 3.112 residen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y 9.020 por fuera de ellos, mientras 890 están pendientes por ubicar. "La sostenibilidad del proceso de reincorporación también requiere que todos los actores, incluidos el Gobierno, FARC y las autoridades departamentales y locales, presten más atención a la situación de los más de 8.000 excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCR, incluyendo a los ex comandantes de nivel medio y líderes emergentes", detalló el informe de Guterres. De igual forma manifestó su preocupación por "el reciente aumento de los atentados contra candidatos de partidos de todo el espectro político", que considera pone "de manifiesto los riesgos que existen en estas elecciones locales a nivel nacional desde la entrada en vigor" del acuerdo firmado con las FARC en noviembre de 2016. Según un reporte de la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones que promueve los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, 69 candidatos a las elecciones del próximo 27 de octubre fueron víctimas de violencia desde el pasado 27 de julio. De ellos, siete fueron asesinados, ocho sufrieron atentados, uno está secuestrado y a los 53 restantes los amenazaron.