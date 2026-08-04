El Estadio Aldo Cantoni volverá a convertirse este domingo en el escenario de una de las competencias más importantes del calendario nacional de artes marciales. Desde las 9, el Torneo 50º Aniversario de la Escuela Taiwan reunirá a más de 600 competidores provenientes de San Juan y de diferentes provincias del país.

El certamen, declarado de Interés Provincial por la Legislatura de San Juan y de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, contará con la participación de delegaciones de La Rioja, San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Rosario y Río Negro, además de representantes de escuelas de toda la provincia.

Durante la jornada se disputarán competencias en combate al punto, formas de mano vacía, formas con armas, tai chi y exhibición. La programación ofrecerá un amplio despliegue técnico que permitirá apreciar las distintas disciplinas que integran las artes marciales.

Uno de los principales atractivos será el ring central, donde se desarrollarán peleas interprovinciales por cinco títulos en las modalidades Light Contact, Kick Boxing y Light Kick. Los combates reunirán a destacados exponentes de estas especialidades y prometen ser uno de los momentos más esperados del evento.

Desde el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, destacaron el acompañamiento a este tipo de competencias por su aporte al crecimiento deportivo y a la formación de atletas de todas las edades.

Además del aspecto competitivo, el torneo también representará un importante movimiento para el deporte local, ya que concentrará a cientos de deportistas, entrenadores y familias que llegarán desde distintos puntos del país.

Con este encuentro, San Juan reafirma su posición como sede de eventos deportivos de alcance nacional y continúa consolidando al Estadio Aldo Cantoni como uno de los escenarios más importantes para la realización de grandes competencias en la provincia.