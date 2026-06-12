Más de 70 emprendedores ofrecen regalos para el Día del Padre en una feria temática del Mundial

En la previa del Día del Padre, la Dirección de Economía Social organizó una feria especial en la Plaza Seca con la participación de 70 emprendedores provenientes de distintos departamentos de San Juan. La iniciativa reúne una amplia variedad de productos y propuestas comerciales bajo la consigna “Papá es Mundial”, en alusión a la Copa del Mundo 2026.

La Plaza Seca se llena de emprendedores. FOTO: DIARIO HUARPE

La directora de Economía Social, Cinthya Garrido, explicó que la actividad busca ofrecer alternativas de regalos accesibles y, al mismo tiempo, generar espacios de comercialización para quienes integran el ecosistema emprendedor de la provincia.

La feria cuenta con expositores de diversos rubros, entre ellos trabajos en madera, cuchillería, porcelana, embutidos y artesanías, entre otros productos elaborados de manera local. Según destacaron desde la organización, la diversidad de la oferta permite encontrar opciones para distintos gustos y presupuestos.

La feria de emprendedores que anticipa el Día del Padre. FOTO: DIARIO HUARPE

La propuesta reúne tanto a emprendedores como a artesanos y manualistas que forman parte del Registro Emprendedor impulsado por el Gobierno provincial. Desde Economía Social señalaron que estas ferias forman parte de una agenda permanente destinada a fortalecer los canales de venta y visibilización del sector.

Garrido remarcó que estos espacios funcionan como una vidriera para los productores locales y representan una herramienta de desarrollo para quienes buscan consolidar sus emprendimientos.

Jornada solidaria por el Día de la Tejedora

Por otra parte, la funcionaria anunció una actividad especial prevista para el 26 de junio, en la víspera del Día Provincial de la Tejedora, que se conmemora cada 27 de junio en homenaje a doña Paula Albarracín de Sarmiento.

La propuesta se realizará en el Estadio Aldo Cantoni y contará con la participación de tejedoras y alumnos de escuelas de capacitación laboral. Cada participante deberá aportar cuadrados tejidos de 20 por 20 centímetros que serán ensamblados durante la jornada para confeccionar mantas destinadas a instituciones que las necesiten.

Además del trabajo solidario, el encuentro incluirá capacitaciones, charlas motivacionales, actividades recreativas y espectáculos. La organización estima la participación de cerca de 500 personas entre tejedoras y estudiantes.

Desde Economía Social informaron que las inscripciones continúan abiertas y destacaron la importancia de registrarse previamente para planificar la logística de una jornada que se extenderá entre las 9 y las 17 horas.

Con ambas iniciativas, el área busca fortalecer las redes de trabajo comunitario, promover la economía social y generar nuevos espacios de encuentro para emprendedores y artesanos de toda la provincia.