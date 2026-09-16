El Estadio Aldo Cantoni será escenario el próximo 20 de septiembre de una extensa jornada de deportes de combate, con más de 70 peleas y la participación de representantes de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja. La actividad estará organizada por Destrezas Argentina y tendrá propuestas desde el mediodía hasta la noche.

La jornada comenzará a las 12 horas con exhibiciones y combates de tope de boxeo, kick light y kick boxing, en una primera parte destinada a mostrar el trabajo de los deportistas que forman parte de estas disciplinas. Luego, desde las 19, llegará el turno de la gran velada, que concentrará los principales enfrentamientos.

Participantes de distintas provincias

La propuesta reunirá a deportistas de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Rioja, generando una jornada con presencia de distintas delegaciones y estilos de combate. Además, las publicaciones sobre el evento señalan la participación de competidores de Chile, sumando presencia internacional a la propuesta.

La cantidad de combates permitirá que la actividad se extienda durante varias horas en el estadio sanjuanino. El cronograma tendrá una primera etapa desde el mediodía y continuará con la velada central prevista para las 19.

Entradas para el evento

Las entradas tendrán un valor de $10.000 anticipadas, mientras que quienes compren su ingreso directamente en el estadio deberán abonar $12.000. La diferencia en el precio estará determinada por la modalidad de compra de las entradas.

De esta manera, el domingo 20 de septiembre el Aldo Cantoni recibirá una jornada completa dedicada a los deportes de combate. La actividad comenzará a las 12 con exhibiciones y topes, mientras que a las 19 se desarrollará la gran velada organizada por Destrezas Argentina.