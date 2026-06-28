Más de 700 personas disfrutaron de la segunda edición de "Cuyanas al Fuego"

El Camping de Rivadavia fue escenario de una verdadera fiesta gastronómica y familiar con la realización de la segunda edición de "Cuyanas al Fuego", el torneo de asadoras que reunió a participantes de toda la región y convocó a más de 700 personas durante una jornada cargada de sabor, tradición y entretenimiento.

Equipos representantes de los 19 departamentos de San Juan participaron de la competencia, a los que se sumaron delegaciones provenientes de San Luis, Mendoza y La Rioja, consolidando al certamen como uno de los encuentros gastronómicos más importantes de la región cuyana.

Durante toda la mañana y la tarde, vecinos y visitantes disfrutaron de un evento que combinó la pasión por el asado con espectáculos musicales, música en vivo, baile, propuestas gastronómicas y un ambiente pensado para compartir en familia. La competencia puso en valor el talento, la dedicación y la creatividad de cada equipo, que trabajó durante horas para presentar las mejores preparaciones ante el jurado.

La gran convocatoria y el excelente marco de público reflejan el crecimiento de "Cuyanas al Fuego", una propuesta que ya comienza a consolidarse como un clásico del calendario de eventos de Rivadavia, promoviendo el turismo, la gastronomía regional y el encuentro entre familias y visitantes de distintas provincias.

El momento más esperado de la jornada llegó con la premiación, donde el jurado dio a conocer a las campeonas de esta segunda edición. El primer puesto fue para Yesica Mut y Nilda Beatriz Goria, quienes se consagraron como las grandes ganadoras del certamen gracias a la calidad de su preparación y el excelente desempeño demostrado durante toda la competencia.

Con una convocatoria que superó las expectativas y una organización que volvió a ser un éxito, "Cuyanas al Fuego" reafirma su lugar como uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de la región, fortaleciendo el encuentro entre provincias y poniendo en valor una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura: el asado.