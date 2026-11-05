A solo cuatro días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la expectativa entre los fieles sanjuaninos continúa creciendo. Según confirmaron fuentes calificadas del Arzobispado a DIARIO HUARPE, más de 8.000 personas de la provincia viajarán para participar de las celebraciones religiosas, una cifra que supera los 7.000 peregrinos registrados la semana pasada. Además, se estima que más de 40 colectivos partirán hacia Córdoba, el destino elegido por la mayoría de los fieles.

Desde la Iglesia explicaron que el número corresponde a los peregrinos registrados a través de parroquias, comunidades religiosas y viajes organizados. Sin embargo, la cifra podría ser todavía mayor, debido a que numerosas familias y grupos de fieles planean trasladarse por sus propios medios.

"Hoy te puedo decir que son más de 8.000 los sanjuaninos que nosotros tenemos registrados que van, ya sea por colectivos o por comunidades, además de todos los que viajaban de manera particular", señalaron desde el Arzobispado.

El crecimiento refleja el entusiasmo que despierta la visita del Santo Padre, prevista del 8 al 11 de noviembre, y moviliza a distintas comunidades religiosas de San Juan, que ultiman los preparativos para acompañarlo.

Decenas de colectivos saldrán de San Juan hacia Córdoba

Uno de los principales movimientos de peregrinos se producirá el lunes 9 de noviembre, cuando decenas de colectivos comiencen a salir desde diferentes puntos de la provincia rumbo a Córdoba.

De acuerdo con la información brindada a este medio, Acción Católica dispondrá de 10 colectivos que partirán desde el predio de la parroquia de Guadalupe. A ellos se sumarán cuatro unidades organizadas desde la Catedral, otras cuatro de la comunidad María Madre y tres de la Universidad Católica. También habrá contingentes provenientes de otras parroquias, movimientos religiosos y empresas de turismo que organizaron viajes particulares.

La mayoría comenzará a salir el lunes entre las 15 y las 16, mientras que los últimos contingentes partirán alrededor de las 20.30 y las 21. El objetivo será llegar durante la madrugada al predio de FAdeA, donde los fieles participarán de la vigilia previa a la celebración religiosa.

Desde el Arzobispado explicaron que la provincia mediterránea se convirtió en el destino preferido por su cercanía y los menores costos de traslado. Esta alternativa permite viajar durante la noche, participar de las celebraciones religiosas y regresar a San Juan sin necesidad de contratar alojamiento. "La mayoría va a Córdoba por la cercanía y porque te permite viajar sin hospedarte. Eso abarata mucho los costos", detallaron.

A esta ventaja económica se suma la posibilidad de organizar el viaje sin ausentarse varios días del trabajo, un factor determinante para muchos sanjuaninos que desean participar del encuentro con el Papa.

Olivos sanjuaninos sin confirmar

En medio de los preparativos para la visita del papa León XIV, también surgió la versión de que el Vaticano habría solicitado ejemplares de olivos sanjuaninos. Sin embargo, desde el Arzobispado aclararon a este medio que, hasta el momento, no recibieron ninguna comunicación oficial que permita confirmar esa información.

"Solamente lo hemos escuchado del periodista, pero no hemos podido confirmarlo. No se han comunicado directamente con el Arzobispado, ni con el Ministerio de Producción, ni con la Cámara Olivícola", explicaron las fuentes consultadas.

Además, señalaron que habitualmente el Vaticano realiza este tipo de gestiones mediante organismos oficiales, por lo que no descartan que pudiera existir alguna comunicación con otra provincia.

"Sería maravilloso, pero la logística de trasladar árboles en macetas o camiones es compleja y no lo vemos tan viable, aunque como deseo sería fantástico", expresaron desde la Iglesia sanjuanina.

De esta manera, el supuesto pedido de olivos continúa sin confirmación oficial.