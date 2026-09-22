Más de 80 alumnos reciben tratamiento tras alertas de riesgo suicida en San Juan

En el marco de la Semana de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, el Ministerio de Educación de San Juan puso el foco en la prevención del suicidio y la salud mental. Según informó la cartera educativa, más de 82 alumnos que presentaron indicadores de riesgo fueron derivados a tratamiento terapéutico durante este año.

El director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Gestión Estatal, Luis Lucero, explicó que durante esta semana y la próxima se desarrollarán talleres de prevención destinados a estudiantes de los niveles primario y secundario, además de propuestas para adultos. El objetivo es abordar la problemática desde una perspectiva preventiva y sostener el acompañamiento a lo largo del ciclo lectivo.

Lucero señaló que el trabajo no se limita a charlas aisladas, sino que se desarrolla mediante programas que incluyen el fortalecimiento de la autoestima, la tolerancia a la frustración, la construcción de proyectos de vida y el fortalecimiento de los vínculos familiares. También destacó que la familia ocupa un lugar central dentro de las estrategias de prevención.

Más de 80 casos con acompañamiento terapéutico

En relación con los indicadores vinculados a la salud mental, Lucero sostuvo que la presencia de ideación suicida o conductas de autolesión constituye una problemática que requiere intervención y acompañamiento. En ese marco, precisó que 82 alumnos que solicitaron ayuda se encuentran actualmente en tratamiento terapéutico.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, también se refirió a esta cifra y señaló que se trata de estudiantes que habían manifestado señales o indicadores que requirieron la intervención de los equipos de gabinete.

“Creo que la prevención es el ámbito donde nosotros tenemos que trabajar”, afirmó Fuentes, quien remarcó que la escuela no solo debe transmitir conocimientos, sino también promover hábitos y prácticas vinculadas al bienestar mental.

283 profesionales en las escuelas estatales

El sistema de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios cuenta actualmente con alrededor de 280 profesionales que trabajan en instituciones educativas de gestión estatal. Lucero indicó que son 283 profesionales los que integran los equipos, mientras que Fuentes mencionó una cifra de 282 gabinetistas durante su entrevista.

Según explicó el director, los equipos tienen presencia en los distintos departamentos de la provincia y adaptan sus dispositivos a las características de cada comunidad educativa. La cobertura corresponde a las escuelas de gestión estatal, mientras que las instituciones privadas cuentan con autonomía para definir sus propios mecanismos de acompañamiento.

“Son muchos equipos. Tenemos 283 profesionales trabajando en las instituciones educativas de gestión estatal. Estamos trabajando, no hay zona sin abordar”, sostuvo Lucero.

Bullying, grooming y habilidades socioemocionales

La prevención del suicidio forma parte de una agenda más amplia que los gabinetes vienen desarrollando en las escuelas. Durante este año también se realizaron jornadas institucionales sobre violencia escolar, bullying y cyberbullying, además de actividades de prevención del grooming y dispositivos de atención individual.

Lucero explicó que el abordaje se sostiene durante todo el ciclo lectivo y que la función de los gabinetes tiene un carácter formativo y no meramente informativo.

En paralelo, Educación lleva adelante el programa nacional de habilidades socioemocionales, orientado al desarrollo de herramientas para gestionar las emociones y afrontar distintas dificultades en ese ámbito.

Fuentes destacó además que en 2024 los gabinetistas recibieron formación por parte del área de Salud y que San Juan fue seleccionada entre cinco provincias argentinas para trabajar en bienestar escolar.

El acompañamiento también involucra a las familias

Uno de los ejes destacados por las autoridades es la articulación entre las escuelas y las familias. Fuentes señaló que la intención es que los abordajes no queden restringidos al ámbito educativo y que los padres puedan acompañar los procesos iniciados en las instituciones.

“Todo lo que hacemos con nuestros estudiantes lo trabajamos con los papás, porque creemos que es fundamental ese apoyo desde la casa”, explicó la ministra.

De esta manera, la Semana de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios busca visibilizar el trabajo de los equipos que intervienen ante distintas problemáticas y reforzar las estrategias de prevención y acompañamiento en las comunidades educativas de San Juan.