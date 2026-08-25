Más de 80 patinadoras participaron del Provincial de Patinaje en San Juan

Más de 80 patinadoras participaron del tercer Torneo Provincial organizado por la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ), que se desarrolló desde el jueves 20 hasta el sábado 22 de agosto en el Multipropósito Vicente A. Chancay.

El certamen contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deporte y reunió a deportistas de distintos niveles y categorías, que durante tres jornadas mostraron el trabajo realizado a lo largo de la temporada.

La competencia también tuvo un importante acompañamiento de público y familias, que siguieron desde las gradas las presentaciones de las participantes.

Todas las categorías tuvieron su lugar

El Provincial incluyó las categorías Escuela Formativa, Copa —de Quinta a Primera—, Nacional Básico, Nacional Intermedia, World Skate, GM, Debutantes y Adaptados, además de las divisionales A y B.

El programa también incorporó las disciplinas de Danza, con las modalidades Solo Dance y Free Dance, ampliando así la propuesta competitiva para las patinadoras sanjuaninas.

Cada presentación combinó técnica, precisión y expresión artística, en una jornada que permitió a las deportistas sumar experiencia y continuar desarrollándose dentro de la disciplina.

Revisiones técnicas y cierre

Como parte de la programación, se realizaron las correspondientes revisiones técnicas de disciplinas. La primera tuvo lugar el miércoles 19 de agosto, antes del inicio del torneo, mientras que la segunda se desarrolló el domingo 23, una vez finalizada la competencia.

El cierre oficial llegó el sábado 22, cerca de las 20, luego de la última premiación. Desde la FPAASJ destacaron el compromiso de las patinadoras, entrenadores, jueces y familias que formaron parte de esta nueva fecha provincial.

El acompañamiento a este tipo de competencias se enmarca en las acciones del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para fortalecer el deporte federado y generar espacios de crecimiento para los deportistas de la provincia.

Con cada torneo, el patinaje artístico continúa sumando protagonistas y nuevas oportunidades para que las jóvenes deportistas sanjuaninas puedan competir, aprender y seguir creciendo.