Seis empresas oferentes compiten en una licitación pública por el contrato del Servicio de Transporte de Personal a Sitio del proyecto Vicuña, el megaproyecto de cobre más grande del país que se desarrolla en San Juan. En el marco de ese proceso, la compañía realizó los días 10 y 11 de agosto su cuarta Ronda de Negocios en el Nodo Pismanta, en el departamento Iglesia.

El encuentro reunió a cerca de 90 empresas de Iglesia y Jáchal, con el objetivo de vincular a las firmas que competirán por el contrato principal con potenciales subcontratistas locales. A diferencia de las convocatorias anteriores, esta edición estuvo directamente vinculada a una contratación específica: la licitación del transporte de personal para las obras de construcción del proyecto.

El contrato y los oferentes

El servicio licitado comprende el transporte terrestre integral de personal, conectando la ciudad de San Juan y el centro logístico Albardón con las instalaciones operativas en alta montaña. La cobertura incluye los traslados hacia el campamento principal Vicuña, las Fases I a IV, Batidero, La Guanaco, La Brea y el Corredor Norte (Río Blanco, La Jarilla y La Majadita).

La ronda de negocios comenzó con un desayuno de trabajo que reunió a los seis principales oferentes (bidders) de la licitación junto a empresas de menores dimensiones de la comunidad local. El objetivo fue propiciar la presentación técnica y sentar las bases para la creación de futuras asociaciones o Uniones Transitorias de Empresas (UTES).

Oportunidades para proveedores locales

La convocatoria no estuvo dirigida únicamente a empresas de transporte. Vicuña identificó 14 actividades auxiliares que podrían participar como subcontratistas de las compañías adjudicatarias: talleres mecánicos especializados, mantenimiento eléctrico automotriz, mantenimiento y venta de neumáticos, estaciones de servicio y lubricentros industriales, mantenimiento de aire acondicionado vehicular, lavado y limpieza interior de vehículos a escala industrial, grúas y equipos de rescate vehicular de gran porte, servicios de camionetas guía, consultoría en Higiene y Seguridad, provisión de agua embotellada, servicios de comida a bordo y de emergencia, provisión y carga de extintores, provisión y recarga de tubos de oxígeno, y consultoría en selección y capacitación de recursos humanos.

"Si bien es cierto que no hay una empresa en la localidad que cuente con la cantidad de colectivos que se van a necesitar, sí hay servicios que se pueden brindar para eso, como talleres mecánicos, gomerías, viandas, lubricentros y demás", había explicado a DIARIO HUARPE Gabriel Paredes, presidente de la Cámara de Prestadores de Servicio Minero de Iglesia (Capresmi).

Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Jáchal, Rodolfo Aballay había destacado que "ese contrato requiere un montón de servicios".

Lo que sigue ahora es que las empresas oferentes analicen a los proveedores, se contacten con quienes creen que les pueden ayudar, establezcan acuerdos y se presenten en la licitación explicando cómo planean articular el servicio con los proveedores locales.