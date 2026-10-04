La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 inició formalmente sus instancias de producción artística con el desarrollo del casting de selección para conformar los elencos que protagonizarán el espectáculo central en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, así como las presentaciones itinerantes.

La convocatoria alcanzó una cifra récord de 1.333 artistas anotados, superando las marcas registradas en las ediciones de 2024 y 2025.

La última jornada de audición se llevan a este domingo 4 de octubre en el complejo Espacios Compartidos, ubicado en la intersección de Avenida España y 25 de Mayo en la Ciudad de San Juan.

El proceso evaluador está a cargo de un jurado integrado por los especialistas Julia De Nardi, Cristian González, Matías Tello y Marianela Fiol, acompañados operacionalmente por la directora artística Belén Montilla y la codirectora Lorena Arredondo.

Retorno del segmento infantil y diversidad generacional

Uno de los aspectos salientes de esta edición es la reincorporación de los más pequeños al elenco artístico de la FNS tras varias realizaciones sin su presencia.

El segmento de artistas infantiles —destinado a niños y niñas de entre 7 y 12 años con conocimientos o experiencia en danza, actuación o canto— representó más del 10 % del total de las postulación registradas.

A la par del cupo infantil, las inscripciones reflejaron una marcada participación joven, donde los aspirantes de hasta 30 años superaron el 30 % del padrón de postulantes.

La amplitud etaria se extiende hasta artistas de 60 años o más, asegurando un elenco con diversidad generacional.

Disciplinas convocadas y alcance territorial

En términos de disciplinas expresivas, la danza se posicionó como la categoría más demandada, concentrando más del 50 % de los inscriptos en todas sus modalidades.

La convocatoria abarcó además a actores, actrices, percusionistas e intérpretes de instrumentos de viento para ensambles, junto a artistas circenses (malabaristas, acróbatas, zanqueros, cheerleaders, especialista en globología y burbujas), mimos, clowns y titiriteros.

El impacto de la convocatoria tuvo carácter estrictamente federal dentro del territorio sanjuanino, contabilizando representantes y postulantes provenientes de los 19 departamentos de la provincia.

Las evaluaciones en Espacios Compartidos permitirán definir a los cerca de 450 artistas seleccionados que realizarán los ensayos con vistas a la realización oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026, programada para disputarse del 20 al 22 de noviembre.