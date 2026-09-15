Una parrilla que está por abrir sus puertas en Berazategui lanzó una convocatoria para cubrir 15 puestos de trabajo, pero la respuesta superó ampliamente las expectativas de los dueños: más de mil personas se acercaron para dejar su currículum.

La fila llegó a extenderse durante la mañana por cinco cuadras y algunos postulantes llegaron desde la madrugada para tener la posibilidad de acceder a uno de los empleos. La convocatoria se realizó de manera presencial y el único requisito era presentarse con el currículum.

El local está ubicado en Eva Perón y calle 114, y tiene previsto comenzar a funcionar este jueves.

Qué puestos ofrecen

La búsqueda contempla distintos puestos dentro de la parrilla. Entre ellos se encuentran cocinero, mozo, bachero, copero y encargado de salón. También se mencionaron tareas vinculadas con parrilla, ayudante de cocina y limpieza.

El sueldo promedio anunciado es de $800.000 mensuales, aunque el monto puede variar de acuerdo con la función. Según el dueño del emprendimiento, el parrillero tendrá una remuneración superior debido a las características de la tarea.

Ante la cantidad de personas que se presentaron, los responsables decidieron extender la recepción y entrevistar a todos los que permanecieran en la fila, aunque la convocatoria originalmente estaba prevista hasta las 18.

Postulantes que buscan una oportunidad

Entre quienes se acercaron había personas que llevan meses buscando trabajo y otras que aseguraron estar dispuestas a realizar distintas tareas con tal de conseguir un ingreso.

Una de las postulantes contó que está buscando empleo desde el año pasado y que se enteró de la convocatoria a través de las redes sociales. Otra persona explicó que tiene experiencia como bachero, pero que estaba dispuesta a aceptar cualquier puesto.

La situación también quedó reflejada en la historia de Horacio, un hombre de 60 años que llegó en bicicleta después de pedalear durante unas tres horas para intentar conseguir trabajo como parrillero. Dijo que también sabe desempeñarse como ayudante de cocina, cocinero, mozo y en tareas de limpieza.

Los 14 seleccionados ya fueron elegidos

Tras la enorme convocatoria, el dueño del restaurante contó que finalmente 14 trabajadores fueron seleccionados para comenzar a desempeñarse en el nuevo local. El proceso de selección, según explicó, buscó encontrar personas adecuadas para cada puesto.

Marcelo Agüero, responsable del emprendimiento, reconoció que la cantidad de postulantes le generó sentimientos encontrados. Por un lado, dijo que le produjo tristeza ver a tanta gente buscando trabajo; por otro, destacó que la convocatoria mostró que hay personas con ganas de trabajar.

El restaurante abrirá sus puertas este jueves y comenzará su actividad con el equipo seleccionado tras una jornada en la que una búsqueda laboral terminó convirtiéndose en una extensa fila de personas que buscaban una oportunidad.