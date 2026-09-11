Más problemas para Tini: apareció un socio de su papá que la perjudicó

El conflicto de Tini Stoessel con su padre Alejandro sumó un nuevo capítulo que podría comprometer sus compromisos profesionales. Tras cumplir con sus conciertos pautados en México, una novedad de último momento provocó el enojo de la cantante y puso en riesgo sus presentaciones en los Estados Unidos.

Según reveló el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, la complicación se originó por una decisión de Aquiles Sojo, socio comercial del padre de la artista y dueño del 50% de los derechos de Futtura. El panelista explicó la situación que afectó directamente al equipo de trabajo de la cantante.

“El miércoles le comunicaron que parte de su staff no va a viajar al show de Estados Unidos porque Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a algunos bailarines”, detalló Méndez al aire.

De acuerdo con la información brindada, de los 12 profesionales de la danza que forman parte del espectáculo, 6 no disponen de la documentación requerida para ingresar a territorio estadounidense. Este inconveniente impacta de manera directa en el concierto previsto para el 18 de octubre en el Kaseya Center de la ciudad de Miami.

“Aquiles no le gestionó la visa de trabajo a 6 de los 12 bailarines que acompañan a Tini en sus shows y por eso no podrán viajar a Estados Unidos”, precisó el periodista sobre el origen del problema.

Ante la falta de la mitad de los integrantes de su ballet, la reacción de la intérprete fue inmediata. “Le quieren sacar a la mitad del equipo y eso a Tini le dio mucha bronca”, remarcó Méndez respecto a la postura adoptada por la joven.

Frente a este escenario, existió una alternativa para resolver el inconveniente mediante la contratación de bailarines locales en los Estados Unidos, pero esa opción no satisface las exigencias de la producción de la artista. Méndez señaló que la negativa se debe a la relación cercana que la une a sus colaboradores habituales y al nivel de preparación que requiere la puesta en escena.

“Tini es muy unida a su grupo. Además, los nuevos bailarines no tienen el ensayo previo que ella considera necesario”, sostuvo el cronista sobre las razones de la cantante para no aceptar reemplazos de último momento.

En medio de este panorama, comenzó a especularse con la factibilidad de que el evento de Miami deba suspenderse, salvo que se logre regularizar la tramitación de los visados correspondientes antes de la fecha pautada.