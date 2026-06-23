Más selecciones buscan su clasificación en el Mundial: los partidos de este martes

La segunda fecha de los grupos K y L del Mundial 2026 tendrá este martes una agenda intensa con cuatro encuentros que pueden empezar a definir a los primeros clasificados a la fase eliminatoria. Portugal, Inglaterra, Panamá, Croacia, Colombia y República Democrática del Congo se juegan mucho en una jornada que también tendrá a Uzbekistán y Ghana buscando dar el golpe.

La acción comenzará a las 14:00 de Argentina con el duelo entre Portugal y Uzbekistán en Houston. El conjunto portugués llega con la necesidad de conseguir una victoria después de haber igualado 1-1 frente a República Democrática del Congo en su estreno, mientras que los uzbecos intentarán recuperarse tras la derrota 3-1 sufrida ante Colombia. El partido podrá verse por DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ y DGO.

Desde las 17:00 será el turno de Inglaterra y Ghana en Boston. Los ingleses llegan fortalecidos luego de vencer 4-2 a Croacia en la primera fecha y buscarán encaminar su clasificación. Del otro lado estará Ghana, que comenzó el torneo con un triunfo sobre Panamá y también pretende acercarse a los dieciseisavos de final. La transmisión estará disponible por DSports, Telefe, Disney+ y DGO.

A las 20:00 se enfrentarán Panamá y Croacia en Toronto. Ambos seleccionados necesitan sumar después de un arranque complicado. Los panameños cayeron ante Ghana, mientras que los croatas fueron superados por Inglaterra, por lo que el resultado puede resultar determinante para sus aspiraciones en el grupo. El encuentro será televisado por DSports, TyC Sports y DGO.

El cierre de la jornada llegará a las 23:00 con Colombia frente a República Democrática del Congo en Guadalajara. El equipo colombiano lidera su zona tras vencer 3-1 a Uzbekistán y sabe que una victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda. Enfrente tendrá a un seleccionado congoleño que sorprendió al rescatar un empate ante Portugal en su debut. El partido podrá seguirse por DSports y DGO.

Con varios favoritos en acción y puntos fundamentales en juego, la jornada promete empezar a delinear el panorama de los grupos K y L en la Copa del Mundo.