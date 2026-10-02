Este viernes arriba a la provincia la banda bonaerense Más Sola que Carola al espacio de Way Club y que compartirá la noche con bandas sanjuaninas como Viejo Transistor y Cuadros Colgados. El rock & roll barrial dice presente con la llegada del power trio Mas Sola que Carola la banda de Zona Sur del Gran Buenos Aires.

La banda está integrada por Diego Vallejo (voz y guitarra), Jhonatan "Bona" Monzón (bajo) y la base rítmica en batería, llega en un punto alto de su gira nacional impulsado por "Servidores", su más reciente producción discográfica.

En la previa de su presentación en la provincia, Jhonatan "Bona" Monzón, el bajista del grupo surgido de Berazategui, repasa el momento de la banda, el compromiso social detrás de su música, el impacto de su nueva disco y la esencia de la vieja escuela.

Monzón no ocultó la expectativa por la visita: "A San Juan hace mucho que queríamos ir con la banda completa. Si bien Diego ya había ido a hacer unos acústicos, había quedado la idea de ir todos. Nos agarra en un momento de gira importante por todo el país, muy contentos y tocando mucho, lo que hace que la banda esté afilada con una lista bien rockera, lista para que sea una fiesta".

Identidad barrial con letras de la calle

A lo largo de sus 15 años de trayectoria desde su formación en 2009, la agrupación ha construido un sonido característico: crudo, directo y sin concesiones. Con trabajos como el "Álbum Rojo", "De pera al borgoña con crema americana", "Indios del Espacio" y el reciente "Servidores", la banda ha sabido capturar las vivencias cotidianas del conurbano y la realidad social.

En ese sentido, su corte de difusión "Pato Donal" expone con ironía y crudeza el contexto socioeconómico actual. "Sinceramente, creo que nadie está contento con lo que está pasando hoy en día y nosotros, con la voz que nos toca representar, tratamos de expresar eso y contar que las cosas no están bien y que el pueblo no la está pasando bien", analizó el bajista.

Y agregó: "A todos nos está costando mucho y como argentinos nos duele. Tratamos de aportar nuestro granito de arena diciendo lo que la gente que la está pasando mal quiere decir, sin caretear ni poner ninguna camiseta".

Respecto a la propuesta estética de su videoclip, donde combinan la contundencia de sus estrofas con el recurso de la sátira, Monzón detalló: "La letra que compuso Diego es así, cruda, directa y sin vueltas, pero buscando la sutileza. El videoclip lo craneamos a base de eso; fue una producción hermosa que hicimos entre todos, sin ser una superproducción, y eso es lo más lindo: que haya salido bien y que a la gente le llegue".

Autogestión y la "vieja escuela" del rock

Mantener una propuesta independiente en el circuito nacional implica un esfuerzo doble que la banda asume con responsabilidad colectiva hacia su público. "Somos una banda independiente y todo lo que conlleva —esfuerzo, trabajo, compañerismo— tiene que ser el doble", sostuvo "Bona".

Sobre el esfuerzo económico de los fanáticos para asistir a los shows, remarcó: "Tratamos de no subir mucho los precios para que la gente vaya y pase un buen momento. A veces a la gente no le da y tiene que elegir un show de diez; por suerte eligen a Más Sola y por eso tratamos de que en cada recital se lleven un poco de alegría".

Esa filosofía se refleja también en la forma de encarar el trabajo de estudio y la convivencia en el ambiente musical. Para la banda, la "vieja escuela" sigue tan vigente como en sus comienzos viajando en la línea del Tren Roca: "Hablamos de la vieja escuela tanto en lo musical como en la actitud: nos gusta salir a pegar volantes, ir a ver bandas amigas, estar en el ambiente y que el rock and roll esté unido. Nos damos una mano entre todos, compartimos escenario e invitamos a otros músicos a grabar. Es mantener esa esencia de unión y compañerismo para que no se pierda".

En cuanto a la grabación de sus discos, mantienen el mismo método directo: "Nos encerramos a ensayar mucho hasta que estamos contentos y recién ahí entramos al estudio. Grabamos a la vieja escuela: nos metemos, grabamos todos juntos y después se hacen los arreglos. Son jornadas hermosas".

En Detalle

Más sola que Carola estará este viernes 2 de octubre en Way Club (Gral. Mosconi 2876). Anticipadas físicas disponibles en Ruta 73 (Av. Libertador 248 oeste) y El Deposito (Pueyrredón 228 sur).



