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Masa de empanadas para crear platos originales en pocos minutos
POR REDACCIÓN
El paquete de tapas de empanada es un recurso clásico en cualquier hogar que permite recrear platos internacionales o resolver almuerzos en tiempo récord. Con ingenio, este básico de la heladera se transforma en opciones creativas como capeletis, arrolladitos primavera y mini tartas individuales.
Para elaborar capeletis caseros se utilizan 12 tapas de copetín para dos porciones. El relleno consiste en 200 g de ricota escurrida, 50 g de queso rallado, nuez moscada, sal y pimienta. Se coloca una cucharada en el centro de cada masa, se humedecen los bordes con agua y se dobla la unidad formando un sombrerito. Luego se unen las puntas hacia atrás y se hierven en agua con sal durante tres o cuatro minutos hasta que floten.
Los arrolladitos primavera exprés requieren saltear 250 g de carne picada o pollo con un cuarto de repollo blanco picado, una zanahoria rallada y cebolla de verdeo. Se agregan tres cucharadas de salsa de soja antes de armar. Cada tapa se estira ligeramente con un palote, se rellena y se cierra con pliegues laterales para lograr la estética oriental típica. Se pueden cocinar al horno en una placa aceitada o en una sartén con un chorrito de agua y tapa para generar vapor.
Como tercera opción, las mini tartas tipo pañuelito se preparan en 10 minutos con 12 tapas tradicionales. El relleno lleva una taza de espinaca cocida y picada, un huevo, queso muzzarella o fresco en cubos y condimentos como ajo en polvo. Se arman llevando los cuatro bordes de la masa hacia el centro para formar un cuadrado plano. La cocción se realiza en sartén a fuego mínimo durante cinco minutos de un lado y cuatro minutos del otro hasta dorar.
Otras formas de aprovechar las masas incluyen las canastitas abiertas para rellenos cremosos como choclo con salsa blanca o calabaza con queso azul. También es posible realizar alfajores tipo santafesinos utilizando tapas de copetín horneadas, dulce de leche y un glaseado preparado con azúcar impalpable y agua hirviendo.