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Masitas secas caseras con chocolate para una merienda especial
POR REDACCIÓN
Las masitas secas caseras son una opción simple para resolver una merienda, acompañar unos mates o preparar una bandeja dulce para regalar. Con pocos ingredientes y una decoración de chocolate, coco o granas, se pueden conseguir galletitas crocantes y vistosas sin recurrir a preparaciones complicadas.
La pastelera Victoria Farran comparte una receta de masitas de manga que se cocina en apenas 8 a 10 minutos. La clave está en trabajar la manteca hasta conseguir una mezcla cremosa y respetar el tiempo de frío para evitar que las piezas pierdan su forma dentro del horno.
Ingredientes
Para las masitas:
160 g de manteca
90 g de azúcar impalpable
1 huevo
180 g de harina 0000
25 ml de leche
Esencia de vainilla, cantidad necesaria
Para decorar:
Chocolate blanco, cantidad necesaria
Chocolate negro, cantidad necesaria
Coco rallado
Granas o frutos secos a gusto
Cómo preparar las masitas secas caseras
Preparar la base. Colocar en un bowl la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable. Batir hasta obtener una preparación cremosa, homogénea y de color más claro.
Incorporar los ingredientes. Agregar el huevo y unas gotas de esencia de vainilla. Luego sumar la harina de a poco, alternándola con los 25 ml de leche hasta formar una masa suave.
Darles forma. Pasar la preparación a una manga de repostería con pico rizado y formar las masitas directamente sobre una placa. Se pueden hacer círculos, bastones, espirales o diferentes diseños.
Enfriar. Llevar la bandeja a la heladera durante aproximadamente 1 hora. Este paso ayuda a que las masitas mantengan mejor su forma durante la cocción.
Hornear. Cocinar en horno precalentado a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Deben quedar apenas doradas en los bordes, sin tomar demasiado color.
Chocolate y coco para darles el toque final
Una vez que las masitas estén completamente frías, derretir por separado el chocolate blanco y el negro. Se pueden sumergir parcialmente, decorar con líneas finas o combinar ambos para crear diferentes diseños.
Antes de que el chocolate endurezca, agregar coco rallado, granas o frutos secos picados. Así, con una misma masa, se pueden preparar distintas presentaciones para servir en una merienda o armar una bandeja para regalar.
Además de resultar fáciles de hacer, las masitas pueden guardarse en un recipiente hermético para conservar mejor su textura. Victoria Farran comparte otras preparaciones dulces a través de su emprendimiento Dulce Luz, disponible en Instagram como @dulce_luz_.