Una multitudinaria marcha colmó el centro de Madrid por la actual crisis migratoria. Miles de ciudadanos exigieron respuestas urgentes y concretas al Gobierno nacional. La movilización centralizó el fuerte descontento social por la situación en Ceuta.

El epicentro del reclamo

La manifestación principal copó la tradicional plaza de Cibeles durante la tarde del miércoles. Los asistentes llegaron con banderas españolas mucho antes del horario oficial pautado. El objetivo central fue mostrar una solidaridad total con los habitantes de la ciudad fronteriza.

Como resulta habitual, hubo una gran diferencia en el cálculo de los presentes. La Delegación del Gobierno estimó la asistencia en unas 50.000 personas. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Madrid aseguraron que la cifra real superó los 150.000 asistentes.

Durante la concentración ciudadana resonaron fuertes cánticos de manera espontánea. Las frases más repetidas por la multitud fueron "Ceuta es España" y "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Este clima reflejó la enorme preocupación de la gente por el control de las fronteras.

Duras críticas a la gestión oficial

El presidente Pedro Sánchez fue el blanco principal de las quejas ciudadanas. Los asistentes desplegaron pancartas gigantes donde llegaron a pedir cárcel para el mandatario. Muchos lo acusaron de realizar una pésima gestión estatal frente al desborde fronterizo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también recibió fuertes condenas verbales. Varios grupos lo responsabilizaron por el complejo momento que atraviesa la ciudad autónoma. Los vecinos afirmaron ante la prensa que sienten una profunda falta de respuestas estatales.

Varios asistentes dialogaron con los medios para expresar su total enojo. Un manifestante ironizó sobre las declaraciones oficiales y propuso que los funcionarios lleven a sus familias a veranear a Ceuta. Estos testimonios dejaron en claro la gran distancia entre el poder político y el reclamo de la calle.

Marcha de alcance nacional

Esta gran movilización formó parte de una acción coordinada en todo el territorio español. La Federación de Municipios y Provincias convocó estas concentraciones por el Día de Ceuta. Además, partidos políticos opositores pidieron a sus votantes salir a las calles.

En la propia Ceuta también se vivió una jornada de gran participación popular. Miles de vecinos dejaron sus casas con carteles para pedir soluciones reales y no solo promesas. Mientras tanto, el Gobierno nacional desestimó las marchas por considerarlas puramente partidistas.