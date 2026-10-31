Alemania vivió este sábado 31 de octubre una jornada de movilizaciones encabezadas por la Generación Z, con protestas convocadas en 34 ciudades del país para reclamar mejoras en la educación, medidas frente al aumento del costo de vida y el rechazo al posible regreso del servicio militar obligatorio. Las manifestaciones, que reunieron a miles de personas, se desarrollaron mayormente de manera pacífica, aunque al finalizar se registraron violentos incidentes, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, principalmente en Frankfurt.

Las protestas fueron organizadas por el movimiento juvenil "Gen Z regelt", cuyo nombre puede traducirse como "La Generación Z toma las riendas". Según los organizadores, más de 180.000 personas participaron en las movilizaciones, aunque las estimaciones policiales difundidas durante la jornada fueron inferiores. Las principales concentraciones se realizaron en Berlín, Frankfurt, Múnich, Hamburgo y otras importantes ciudades alemanas.

Los manifestantes reclamaron mayores inversiones en educación, salud, seguridad social y protección ambiental. También expresaron su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades económicas que enfrentan las generaciones más jóvenes.

Violentos enfrentamientos y saqueos en Frankfurt

Si bien las movilizaciones comenzaron sin mayores incidentes, la situación cambió durante las últimas horas de la jornada. En Frankfurt, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Policía, que utilizó gas pimienta y cañones de agua para dispersar a quienes arrojaban botellas y elementos pirotécnicos contra los agentes.

La tensión aumentó cuando se registraron ataques contra locales comerciales. Según informaron las autoridades, varios negocios sufrieron destrozos en sus vidrieras y al menos dos comercios fueron saqueados.

Además, la Policía denunció el lanzamiento de cócteles Molotov contra efectivos de seguridad. Ante este escenario, las autoridades solicitaron a las personas ajenas a los enfrentamientos que evitaran circular por el centro de la ciudad.

En Hamburgo también se registraron episodios de violencia, con barricadas incendiadas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios.

Por su parte, en Colonia, las fuerzas de seguridad ordenaron suspender una marcha debido a que algunos participantes llevaban el rostro cubierto y utilizaban pirotecnia. Entre 200 y 300 personas fueron rodeadas por efectivos para proceder a su identificación.

Qué reclama la Generación Z en Alemania

El movimiento juvenil sostiene que las nuevas generaciones enfrentan dificultades económicas y sociales cada vez mayores, mientras consideran insuficientes las respuestas del Gobierno alemán.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el aumento del costo de vida, que afecta especialmente a estudiantes y jóvenes trabajadores. A esto se suman las críticas por la falta de inversión en infraestructura educativa, servicios públicos y políticas sociales.

Otra de las preocupaciones es la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio, una iniciativa que genera rechazo entre sectores juveniles.

Las protestas se producen en un contexto de dificultades económicas para Alemania, donde el Gobierno del canciller Friedrich Merz busca reactivar el crecimiento mientras enfrenta presiones sobre el sistema de pensiones y los servicios públicos.

Preocupación por posibles grupos extremistas

Antes de las manifestaciones, las autoridades alemanas habían advertido sobre la posibilidad de que organizaciones extremistas intentaran aprovechar las convocatorias juveniles para protagonizar episodios violentos.

El Ministerio Federal del Interior señaló que sectores de la izquierda radical y organizaciones vinculadas con movimientos extremistas extranjeros habían participado en las acciones de movilización.

Ante el temor de saqueos, numerosos comerciantes decidieron proteger sus vidrieras con paneles de madera y adelantar los horarios de cierre. Estas medidas se observaron especialmente en zonas comerciales de Berlín y Frankfurt.

Sin embargo, los organizadores de "Gen Z regelt" aclararon que su convocatoria tenía carácter pacífico y se distanciaron de los actos de violencia.

Una ola de protestas que se extiende por Europa

Las manifestaciones alemanas forman parte de una creciente ola de protestas juveniles que se registra en distintos países europeos durante 2026.

En Francia, España, Italia, Portugal y Bélgica también se desarrollaron movilizaciones vinculadas con el costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y el deterioro de los servicios públicos.

Aunque los reclamos presentan diferencias según cada país, las manifestaciones comparten el malestar de sectores jóvenes frente a las condiciones económicas y las perspectivas de futuro.

En Alemania, la convocatoria también abrió cuestionamientos sobre la representación del movimiento. La organización nacional de estudiantes secundarios, conocida como BSK, tomó distancia de "Gen Z regelt" y anunció una protesta independiente para el próximo 20 de noviembre.

La jornada dejó así un escenario de tensión social en una de las principales economías europeas, donde los reclamos juveniles continúan creciendo en medio de debates sobre el gasto público, la educación y las oportunidades económicas.