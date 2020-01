Massa, sobre la muerte de Nisman: "Creo más en el homicidio o el suicidio inducido"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo hoy que no cree en el suicidio como teoría de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, "sino bien en el homicidio o en un suicidio inducido".



"Yo, particularmente, no creo en el suicidio. Él no tenía la actitud de alguien que piensa suicidarse, en todo caso creo más en el homicidio o en el suicidio inducido", respondió Massa en radio La Red, al ser consultado sobre las causas de la muerte del ex titular de la UFI AMIA, de la que el sábado se cumplirán cinco años.



Agregó que es necesario lograr "justicia de una vez por todas para esclarecer esos hechos", que calificó como "marcas indelebles en la sociedad argentina".



"Tenemos también heridas abiertas por el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, heridas que hay que esclarecer y que Argentina tiene que cerrar", dijo el ex intendente de Tigre, y añadió que tiene la "tranquilidad de ver al Presidente (Alberto Fernández) comprometido en estos temas".



El 18 de enero del 2015, Nisman apareció muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.