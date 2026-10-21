Mastantuono, de la Selección a conquistar a una famosa de 46 años

En el mundo del espectáculo actual, la conductora Sabrina Rojas sorprendió a todos al blanquear en un programa de streaming que mantiene un vínculo virtual con un joven deportista. Tras su reciente separación, la famosa actriz reconoció que un futbolista argentino de diecinueve años le escribe de manera frecuente por la red social Instagram y le propone concretar un encuentro presencial cada vez que regresa a la Argentina.

“Hay un chico de 19 años que me escribe por Instagram, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina, me dice para vernos. Es argentino pero vive afuera”, reveló la actriz sin dar el nombre del protagonista. Lejos de cerrarse al amor por la amplia diferencia generacional, la reconocida protagonista explicó ante sus compañeros los motivos por los cuales este chico le genera interés en su charla habitual.

“Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene”, aseguró la conductora. “Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad”, admitió al reflexionar sobre la brecha generacional.

En la misma emisión, el intercambio humorístico sumó comentarios de su compañero Valen Rizzuti. “Vos le podrías enseñar”, le dijo a la famosa sobre la diferencia de experiencia entre ambos. La respuesta de Rojas fue inmediata ante el planteo de su colega en la mesa de transmisión: “De eso estoy segurísima”, lanzó con soltura.

Durante el programa, las especulaciones sobre la identidad del misterioso pretendiente no tardaron en aparecer en las redes sociales. Aunque la mediática no dio nombres propios, los usuarios comenzaron a señalar a Franco Mastantuono, jugador surgido de River Plate que actualmente se desempeña en la Fiorentina de Italia a préstamo desde el Real Madrid y que fue dirigido en su momento por Luciano Castro, exmarido de la conductora.