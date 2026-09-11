Franco Mastantuono tuvo su mejor actuación desde que llegó al fútbol europeo. El delantero argentino convirtió tres goles en el triunfo 4-2 de la Fiorentina ante Venezia, por la cuarta fecha de la Serie A, y fue la gran figura del encuentro.

La jornada comenzó cuesta arriba para la Fiorentina, que quedó en desventaja a los 22 minutos por el gol de Akor Adams. Sin embargo, Mastantuono apareció para cambiar por completo el rumbo del partido.

A los 29 minutos, el exjugador de River recibió por la derecha, enganchó hacia su zurda y sacó un remate desde afuera del área para marcar el empate. Apenas 97 segundos después, volvió a aparecer con una definición precisa para dar vuelta el resultado.

Un triplete para dar vuelta la historia

Con la Fiorentina ya en ventaja, el argentino siguió siendo protagonista durante el segundo tiempo. A los 66 minutos, otro argentino, Mateo Pellegrino, marcó el 3-1 para la Viola.

Mastantuono todavía tenía una aparición más. A los 84 minutos recibió dentro del área y, después de que el arquero Filip Stankovic tapara su primer intento, la pelota terminó ingresando para convertirse en el 4-1 y completar su hat-trick.

El Venezia descontó a los 86 minutos mediante Hainaut, pero no alcanzó para cambiar el resultado. La Fiorentina consiguió así su primera victoria del campeonato, luego de haber perdido sus tres primeros partidos.

Primeros goles y una marca especial

Los tres tantos significaron los primeros goles de Mastantuono con la camiseta de la Fiorentina desde su llegada en este mercado de pases. Además, el triplete representó el primer hat-trick de su carrera profesional.

La actuación llegó después de unas primeras semanas de adaptación en Italia y en medio de un momento de cambios para el club, que recientemente despidió a Fabio Grosso. El encuentro ante Venezia también marcó el regreso de Paolo Vanoli al banco de la Fiorentina.

Con la victoria, la Fiorentina sumó sus primeros tres puntos de la temporada y salió del fondo de la tabla. Para Mastantuono, en cambio, fue la noche en la que finalmente se destapó como goleador en Italia.