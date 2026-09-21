Mastantuono le mandó un mensaje hot a una modelo y ella lo escrachó

Franco Mastantuono de 19 años que se desempeña en la Fiorentina atraviesa una polémica en plataformas digitales luego de que una modelo colombiana dedicada a la venta de contenido en OnlyFans expusiera un intento de contacto atribuido a su persona. La situación se originó en Florencia, Italia, lugar donde reside el futbolista, cuando la mujer compartió un video relatando la interacción que recibió en su cuenta personal.

Según el relato publicado por la joven, el deportista le envió una reacción con el emoji de un fuego a una de sus historias, acompañada posteriormente por un texto directo: "Ché que tal linda, querés venirte a mi hotel esta noche?". Durante la transmisión, la creadora de contenido expuso la captura de la conversación con datos difuminados pero identificables, expresando: "¡Ahhhhhh! Chicos, acabo de ver el mensaje que me dejaron en Instagram y fue bastante curioso". Asimismo, cuestionó el accionar del usuario señalando: "Resulta que un futbolista (nunca lo nombra) me estaba diciendo que yo vaya a su hotel... o sea, ¿ustedes qué piensan al respecto?".

En el desarrollo de sus descargos, la protagonista de la controversia sumó reflexiones sobre las conductas del ámbito deportivo: "Yo creo que los futbolistas se creen muy importantes y se piensan que tienen el derecho de hacer lo que se les da la gana, básicamente porque son futbolistas". Para finalizar la publicación, lanzó una propuesta a su audiencia: "El que adivine el nombre del futbolista, se gana algo".

La repercusión generó diversas opiniones entre los usuarios, divididos entre quienes respaldaban la veracidad del hecho y quienes dudaban del origen de los escritos debido a los giros lingüísticos empleados. Frente a la magnitud mediática del episodio, el propio atacante utilizó sus canales oficiales para desmentir los trascendidos expresando: "No se crean todas las pavadas, por favor".

Este escenario extrafutbolístico ocurre en paralelo con un desempeño destacado en la Serie A. Tras su paso por River, su posterior compra por parte del Real Madrid y su cesión a la entidad italiana para sumar minutos, el atacante viene de marcar tres goles frente al Venezia en la victoria por 4-2. Tal actuación lo convirtió en el jugador más joven en lograr un triplete con la Fiorentina, posicionando su camiseta entre las más demandadas por la afición Violeta.

A nivel internacional, tras haber integrado el plantel de la Selección Argentina junto a Lionel Messi y quedar al margen del Mundial 2026, el futbolista fue citado nuevamente por Lionel Scaloni. Su nombre figura en la nómina de convocados para la serie de cotejos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pactados entre finales de septiembre y principios de octubre en el marco de las presentaciones de despedida del capitán argentino.