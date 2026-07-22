Franco Mastantuono atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada al Real Madrid. El mediocampista argentino de 18 años no será tenido en cuenta por José Mourinho para la próxima temporada y la dirigencia del club ya trabaja en una cesión para que pueda sumar continuidad en otro equipo.

La decisión llega después de una campaña irregular del ex River Plate, cuyo rendimiento fue de mayor a menor y no logró consolidarse en el plantel profesional. La llegada de nuevos refuerzos, como Bernardo Silva y la posible incorporación de Michael Olise, terminó por reducir aún más sus posibilidades de tener minutos.

Aunque Real Madrid invirtió cerca de 60 millones de euros para quedarse con su ficha, la institución considera que lo mejor para su desarrollo es repetir una fórmula que ya utilizó con otros jóvenes talentos. El plan es cederlo a préstamo, sin opción de compra obligatoria, para que gane experiencia y confianza antes de regresar al club.

El caso recuerda al de Endrick, quien fue enviado al Olympique de Lyon con el objetivo de acumular rodaje competitivo antes de volver al conjunto madrileño.

Varios clubes interesados

La salida de Mastantuono despierta interés en diferentes equipos de España y de otras ligas europeas. Según trascendió, más de cinco clubes siguen de cerca su situación y podrían presentar ofertas para incorporarlo durante este mercado de pases.

En junio también surgió la posibilidad de un regreso a River Plate, aunque la dirigencia del Real Madrid prioriza que continúe su carrera en una de las principales ligas del continente.

Un presente que busca revertir

La decisión representa un nuevo desafío para el futbolista argentino. Hace apenas unos meses quedó fuera de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, pese a haber formado parte del proceso previo.

En su primera etapa con la camiseta del Real Madrid disputó 35 partidos, de los cuales solo 17 fueron como titular. Marcó tres goles, no registró asistencias y sufrió una expulsión en un encuentro de La Liga frente a Getafe.

Ahora, el objetivo será encontrar un destino donde pueda recuperar protagonismo y demostrar el potencial que llevó al Real Madrid a convertirlo en una de las apuestas más importantes del fútbol argentino.