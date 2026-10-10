MasterChef Junior regresa a la televisión argentina con una nueva temporada que tendrá importantes cambios en la conducción y el jurado. Telefe confirmó que el reality gastronómico infantil se estrenará el viernes 16 de octubre, a las 21.30, con Verónica Lozano al frente del programa y doce participantes de entre 8 y 13 años que competirán para demostrar sus habilidades en la cocina.

Una de las principales novedades será la incorporación de Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas como jurados. Los tres estarán encargados de evaluar las preparaciones y acompañar a los pequeños cocineros durante los desafíos, en una competencia que combinará creatividad, aprendizaje y entretenimiento.

La participación de Ian Lucas será una de las grandes sorpresas de esta tercera edición. El influencer y creador de contenido, que recientemente se consagró campeón de MasterChef Celebrity tras enfrentarse en la final con Sofía "La Reini" Gonet, cambiará de rol y pasará de competir frente a las hornallas a evaluar los platos de los participantes.

Por su parte, Martitegui regresará al formato infantil después de haber integrado el jurado de las primeras temporadas junto a Donato de Santis y Christophe Krywonis. En aquellas ediciones, emitidas en 2015 y 2016, la conducción estuvo a cargo de Mariano Peluffo. Esta vez, Vero Lozano será la encargada de acompañar a los chicos durante la competencia.

Cuándo y dónde ver MasterChef Junior

La nueva temporada comenzará el viernes 16 de octubre a las 21.30 y podrá verse en simultáneo por Telefe y HBO Max. Además, los capítulos estarán disponibles posteriormente en la plataforma de streaming para quienes no puedan seguir las emisiones en vivo.

El programa también tendrá contenido especial en las redes sociales. Todos los viernes, desde las 21, Juli Castro y Mernuel encabezarán una transmisión en vivo por Streams Telefe para comentar los momentos más destacados y reaccionar a los desafíos de los participantes.

Por otra parte, los episodios se emitirán al día siguiente por TNT y, una semana después, llegarán a Discovery Home & Health, donde también se programarán maratones especiales.

MasterChef Junior vuelve a la pantalla argentina después de diez años. Su primera edición se realizó en 2015, cuando María Sassola se consagró ganadora, mientras que Sebastián Flores obtuvo el título en 2016. Ahora, una nueva generación de doce pequeños cocineros buscará convertirse en la próxima revelación gastronómica del país.