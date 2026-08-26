MasterChef tiene una nueva figura y negocia con una mujer de la Scaloneta

Telefe busca revitalizar su pantalla de cara a la última parte del año con el regreso de MasterChef Celebrity. Frente al desempeño moderado de Gran Hermano y un comienzo que no cumplió con las expectativas para el programa Popstars, la emisora de Martínez ya calienta los motores de su reality culinario más exitoso, cuyas grabaciones comenzarán en septiembre.

El canal de las pelotas apuesta fuerte a esta competencia gastronómica para liderar el horario central y ya tiene definidos los pilares principales del equipo de conducción y evaluación.

Para esta nueva temporada, se confirmó que Wanda Nara volverá a estar al frente de la conducción del ciclo, mientras que Damián Betular mantendrá su lugar de privilegio dentro del jurado evaluador. Sin embargo, el estrado sufrirá cambios de peso debido a la ausencia confirmada de Donato De Santis. Asimismo, el tercer integrante histórico del tribunal, Germán Martitegui, se encuentra actualmente en plenas tratativas comerciales para definir si continuará o no en el programa.

En cuanto a los participantes que se probarán las hornallas, la producción ya cerró los contratos de Luck Ra, L-Gante y Lizy Tagliani. A esta lista inicial, el periodista Ángel de Brito sumó recientemente el nombre de la China Ansa como nueva incorporación confirmada. En paralelo, las negociaciones avanzan a paso firme con Camila Galante, conocida por ser la pareja del futbolista Leandro Paredes, aunque su incorporación definitiva todavía no se ha sellado de manera formal.

La lista de celebridades en carpeta se sigue ampliando a medida que se acerca la fecha de inicio. La producción también sumó a Oriana Sabatini y Sabrina Rojas a la nómina de convocados, mientras que Ximena Capristo se incorporaría tras haber participado previamente en calidad de invitada.

Por otro lado, el periodista Fefe Bongiorno reveló que existen gestiones para incorporar al panelista Ceferino Reato. Al respecto, el comunicador describió que "Ya se reunieron, lo quieren y él está medio en duda con los horarios" debido a sus compromisos vigentes en el canal.

La búsqueda de figuras del deporte también sumó alternativas de relevancia. La producción de Telefe convocó al exfutbolista Mariano Pavone para sumarse al certamen de cocina. El contacto fue ratificado públicamente por su expareja, Carolina Molinari, quien admitió el acercamiento de los productores y detalló que "Están en charlas, me dijo. Él está con dudas por las distancias" sobre la posibilidad de sumarse a las grabaciones que se llevarán a cabo en Martínez.