Matan a balazos a la ex pareja de un presunto narco y sospechan de un ajuste de cuentas por drogas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una joven de 20 años que hace un año había sido detenida en una causa por drogas y había sido pareja de un señalado narco asesinado fue acribillada a balazos en una calle de la ciudad de Rosario y la principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas, informaron hoy fuentes judiciales.



La víctima fue identificada como Agustina Thomson, quien anoche fue atacada en Maestro Massa al 400, del barrio de Pichincha.



Los agresores efectuaron numerosos disparos cuando la joven estaba en la vereda y, al llegar, la policía encontró cinco vainas servidas de calibre 9 milímetros.



Si bien los motivos del crimen no están claros, se presume que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.



Es que Thomson es la ex pareja de Carlos Señuque, un señalado narco narcotraficante que había sido asesinado el pasado 19 de julio en la puerta de un edificio ubicado en Brown al 2800, donde ambos vivían.



En aquella oportunidad, Señuque detuvo su automóvil en el portón del edificio y dos personas se pusieron a la par y lo mataron de varios disparos.



Además, de ser la ex pareja de ese hombre, la joven había sido detenida el 12 de marzo del año pasado en Rioja y Moreno, en medio de un operativo anti drogas en el que la Policía de Seguridad Aeroportuaria frustró una entrega de 13 kilos de marihuana.



La investigación del caso se encuentra en manos de la Fiscalía de Homicidios de Rosario.