Matan a balazos a un motociclista durante un asalto en José C. Paz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un hombre que circulaba en una moto con su ex esposa en el partido bonaerense de José C. Paz fue asesinado a balazos por delincuentes que le dispararon cuando se resistió al robo de su rodado, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 18.30, en la esquina de Pedro de Mendoza y Santa Ana, en dicho partido del noroeste del Gran Buenos Aires.



Según las fuentes, un hombre identificado como René Omar Rodríguez (55) circulaba a bordo de una moto Honda Titán junto a su ex esposa, de la misma edad, cuando al doblar en esa esquina fueron encerrados por dos "motochorros" armados.



Los delincuentes amenazaron a Rodríguez para que entregara el rodado, ante lo cual su ex esposa descendió del mismo y, mientras estaba de espaldas, su ex marido comenzó a forcejear con los asaltantes.



En esas circunstancias, el ladrón que iba como acompañante le disparó al menos dos veces a la altura del tórax y luego escapó con su cómplice a bordo de la moto de alta cilindrada de color azul en la que se desplazaban, y sin robar ninguna de las pertenencias de las víctimas.



En tanto, Rodríguez cayó malherido al suelo y finalmente falleció en el lugar, dijeron los informantes.



Luego de un llamado al 911, arribaron al lugar efectivos de la comisaría 1ra. de José C. Paz, quienes realizaron las primeras pericias en el lugar.



Interviene en la causa la fiscal Gloria Reguán, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien aguardaba esta noche el informe forense para establecer cuantos disparos recibió Rodríguez.



De acuerdo a los informantes, la ex esposa de la víctima resultó ilesa y declarará mañana en sede judicial, aunque ante la Policía no pudo brindar datos para identificar a los asaltantes ya que ambos llevaban el casco puesto.