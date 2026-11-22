Víctor Hugo "Toco" Zabala, un exintegrante de la barrabrava de Colón de Santa Fe, fue asesinado a balazos este domingo por la tarde en la capital provincial. El hombre, de 47 años, recibió dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen, y murió poco después de ingresar al Hospital José María Cullen.

El ataque ocurrió en inmediaciones de avenida General López al 4100, en la zona sur de la ciudad de Santa Fe y a pocos metros de la vivienda de su expareja. Una patrulla de la Policía de Investigaciones encontró a Zabala tendido en el suelo y solicitó asistencia médica.

El hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), pero falleció a las 15.45, pocos minutos después de haber sido baleado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza. Por el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados, mientras los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias del homicidio.

Un ataque anterior en el que también había recibido disparos

La muerte de Zabala se produjo apenas un mes después de otro episodio armado del que había logrado sobrevivir. A principios de octubre, cuatro hombres armados y con cascos de motocicleta irrumpieron en una vivienda abandonada del barrio San Lorenzo y dispararon contra las personas que estaban en el lugar.

En ese tiroteo murió Emilio Coronel, mientras que Zabala recibió tres impactos de bala: uno en el brazo derecho, otro en la zona axilar y uno más en la pierna izquierda. En aquella oportunidad, sus heridas fueron de gravedad, pero logró sobrevivir.

Los atacantes escaparon en dos motocicletas y, según la información difundida entonces, tampoco habían sido identificados.

Su pasado en la barrabrava de Colón

Zabala había sido uno de los referentes de la tribuna de Colón y su nombre tomó trascendencia nacional en febrero de 2006, durante un partido entre el Sabalero y River Plate disputado en el estadio Brigadier López.

En aquel encuentro quedó involucrado en un violento episodio en la tribuna popular norte, donde dos hinchas fueron apuñalados.

Además, había protagonizado otros episodios de violencia en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Ahora, su asesinato es investigado por la Justicia, que busca establecer quiénes fueron los responsables del ataque y cuál fue el móvil del crimen.